Diretta Medvedev Dimitrov/ Streaming video e tv: semifinale inedita agli Us Open 2019

Agli Us Open 2019 è tempo di semifinali: Medvedev Dimitrov, venerdì 6 settembre, rappresenta certamente una grande sorpresa per i nomi che ci sono arrivati – in termini assoluti – e per il tabellone del torneo dello Slam. Da una parte troviamo quel Daniil Medvedev che nel corso della stagione ha fatto enormi progressi (vincitore a Cincinnati dopo la finale di Montréal) ma che forse non aspettavamo ancora a questi livelli di uno Slam; dall’altra un Grigor Dimitrov che possiamo considerare l’eterno incompiuto, mai nella finale di un Major e soprattutto troppo incostante e deludente rispetto alle premesse, che solo qualche anno fa lo indicavano come erede naturale di un certo Roger Federer e pronto a dominare. Adesso uno dei due andrà a giocare la finale a Flushing Meadows e, vada come vada, sarà una novità per gli Slam; staremo dunque a vedere come andranno le cose nella diretta di Medvedev Dimitrov, attesa ormai tra poco.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Medvedev Dimitrov, semifinale degli Us Open 2019, sarà trasmessa come sempre da Eurosport: trovate questo canale sul digitale terrestre ma anche al numero 210 del decoder di Sky qualora siate abbonati al servizio della televisione satellitare. In alternativa sarà possibile seguire la partita di New York anche in diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ma in questo caso dovrete sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player oppure avvalervi – solo per i clienti – dell’applicazione Sky Go.

MEDVEDEV DIMITROV: IL CONTESTO

Medvedev Dimitrov è difficilmente pronosticabile: l’estate del russo è stata certamente straripante, come detto nel giro di una settimana sono arrivate due finali nei Masters 1000 con tanto di titolo nella Rogers Cup. Va anche ricordato che una settimana prima il russo era stato finalista anche al Citi Open, Atp 500 di Washington, e dunque si è presentato agli Us Open 2019 con la nomea dell’outsider di lusso. Gli è anche andata bene che non abbia dovuto pescare Novak Djokovic (che aveva comunque battuto in Québec), perché il serbo si è ritirato contro Stan Wawrinka; Medvedev però ha fatto il suo piegando lo svizzero e dunque è in semifinale con pieno merito. Come anche Dimitrov, che il suo exploit lo aveva avuto nel 2017: dopo anni di delusioni e promesse non mantenute il bulgaro aveva vinto a stretto giro di posta Cincinnati (guarda caso) e poi le Atp Finals. Per arrivare in semifinale ha dovuto battere Roger Federer per la prima volta nella storia, risultato stupefacente già di suo; lui di semifinali Slam ne ha già giocate due ma dobbiamo tornare al 2017 per trovare l’ultima, conquistata agli Australian Open e quasi vinta contro Rafa Nadal. Sarà dunque una sfida interessante, tra un giocatore che vuole fare il salto di qualità e iniziare a vincere presto e un altro che, passati gli anni della sorpresa, spera di aver raggiunto la definitiva maturità per fare grandi cose anche e finalmente nei tornei del Grande Slam.



© RIPRODUZIONE RISERVATA