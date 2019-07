Diretta Menegatti Orsi Toth-Gallay Pereyra/ Streaming video e tv: per gli ottavi!

Menegatti Orsi Toth-Gallay Pereyra, in diretta dal Rotehnbaum Stadium di Amburgo, è la partita di beach volley femminile in programma oggi mercoledì 3 luglio 2019: fischio d’inizio previsto per le ore 16,00. Si entra davvero nel vivo dei Mondiali di beach volley di Amburgo 2019: con oggi infatti il tabellone femminile vedrà disputare i primi sedicesimi di finale e ovviamente i riflettori non potrebbero che essere puntati sulle nostre azzurre che hanno strappato con agilità il pass per le fasi finali del torneo già nei giorni scorsi. Ecco quindi che dopo aver superato da prime del proprio gruppo A la fase a gironi, ora si fa sul serio: la scalata fino alla finalissima per la medaglia d’oro è solo agli inizi ma di certo le nostre beniamine hanno tutte le carte in mano per poter fare bene, anche già questo oggi nella sfida contro la coppia argentina Gallay Pereyra

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE I MONDIALI DI BEACH VOLLEY DI AMBURGO

Segnaliamo a tutti gli appassionati che per l’Italia non è stata prevista una copertura media dei Mondiali di Beach volley 2019 e di conseguenza la diretta Menegatti Orsi Toth-Gallay Pereyra non sarà visibile in diretta tv e non sono state date indicazioni riguardanti una eventuale diretta streaming video del match, punto di riferimento per tutti gli appassionati sarà quindi il portale ufficiale della competizione (hamburg2019.fivb.com) come pure il sito delle federazione italiana (www.federvolley.it) e i profili social associati.

DIRETTA MENEGATTI ORSIU TOTH-GALLAY PEREYRA: LE AVVERSARIE

Giunti quindi al tabellone finale ad eliminazione diretta, di certo la diretta Menegatti Orsi Toth- Gallay Pereyra sarà un appuntamento importante per le nostre da non sottovalutare assolutamente, vista la posta in palio. Non possiamo però non ricordare come le due coppie oggi protagoniste abbiano affrontato cammini ben diversi, fin dalla vigilia della manifestazione continentale. Vale quindi la pena di ricordare che le se azzurre hanno staccato il biglietto per Amburgo in virtù del loro ottimo piazzamento nel ranking Fivb e con gli ottimi risultati raccolto in coppa del mondo, altro destino hanno subito la coppia argentina, che pure stazione al gradino numero 58 del ranking mondiale. Ecco infatti che Gallay e Pereyra sono giunte in Germania solo dopo aver disputato il torneo di qualificazione continentale. Il duo albiceleste non è però certo da sottovalutare, pur per le azzurre che finora si sono comportate in maniera esemplare. Ricordiamo infatti che il duo Gallay Pereyra è risultato il migliore nel torneo continentale CSV, davanti alle colombiane Ayala-Rios, le paraguaiane Valiente-Caballero e le uruguagie Bausero-Riotti.



