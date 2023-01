Diretta Menen Trento/ Streaming video tv: formalità in Belgio (Champions League)

DIRETTA MENEN TRENTO: TRASFERTA MORBIDA!

Menen Trento, che è in diretta dalla Vauban alle ore 20:30 di mercoledì 11 gennaio, è valida per la quinta giornata nel gruppo D di volley Champions League 2022-2023. Diciamo pure che si tratta di una formalità per la Itas, che viaggia a punteggio pieno nel girone e ha già timbrato la qualificazione ai quarti di finale: all’andata era finita 3-0, ma del resto questa sera l’avversaria di Trento è una squadra che nelle quattro precedenti partite del girone ha sempre perso e non è ancora riuscita a vincere un singolo set, dunque è ampiamente eliminata e non rappresenta un ostacolo enorme.

Tuttavia la Itas non può permettersi di dormire sonni tranquilli: questo anche perché bisogna ritrovare in qualche modo il giusto ritmo per affrontare la seconda parte di stagione, quella dove arriveranno le partite decisive, e la situazione in campionato tanto per dirne una è tutt’altro che agevole, almeno per il momento. Non ci resta quindi che scoprire quello che succederà tra poche ore nella diretta di Menen Trento; aspettando che la partita di Champions League prenda il via, facciamo qualche rapida considerazione sui temi principali che sono legati alla serata della Vauban.

DIRETTA MENEN TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Menen Trento è trasmessa su Eurosport 2, dunque sarà un esclusiva riservata agli abbonati della televisione satellitare che dovranno selezionare il canale 211 del loro decoder. Sappiamo comunque, in alternativa, che tutti i match delle nostre rappresentanti in questa competizione sono fornite da Discovery Plus: la piattaforma garantirà una visione in diretta streaming video a tutti i suoi abbonati, noi possiamo ricordare che con un abbonamento aggiuntivo il servizio sarà disponibile anche per i clienti di Amazon Prime.

DIRETTA MENEN TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Menen Trento la Itas non deve sbagliare anche per un altro motivo: tra due settimane la squadra di Angelo Lorenzetti chiuderà il girone andando in trasferta sul campo dello Zaksa. I polacchi, dovessero vincere oggi con un risultato netto e pieno, sarebbero ancora in corsa per il primo posto e un eventuale 0-3 a Kedzierzyn-Kozle toglierebbe a Trento la possibilità di arrivare prima nel girone, generando un incrocio sulla carta più ostico che potrebbe anche prevedere il derby contro Perugia.

Insomma, per la Itas le cose stanno andando bene ma non è ancora il momento di rilassarsi. Detto questo, abbiamo già detto che la trasferta di Menen è assolutamente abbordabile e lo possiamo ripetere, perché la squadra belga ha avuto un rendimento pessimo in tutto il gruppo D della Champions League e ora, come unico obiettivo, ha se non altro quello di abbandonare la competizione riuscendo a vincere un set o, meglio ancora, togliere lo zero dai punti conquistati in classifica. Scopriremo se i belgi ce la faranno, noi ovviamente speriamo in un esito diverso per la diretta di Menen Trento…

