DIRETTA TRENTO MENEN/ Video streaming tv: così un anno fa in Champions League

DIRETTA TRENTO MENEN: L’ANNO SCORSO

Studiando il percorso della Itas nella Champions League di volley, aspettando la diretta di Trento Menen, possiamo ricordare che lo scorso anno la squadra di Angelo Lorenzetti era stata altrettanto sfortunata nella composizione del suo girone: aveva infatti pescato Perugia, e come già detto la Sir Safety aveva vinto due volte per 3-0. Nonostante questo Trento si era comunque qualificata per i quarti: nonostante un 3-1 contro Cannes (in precedenza 3-0 ai francesi, poi doppio 3-0 al Fenerbahçe) il percorso era stato migliore rispetto a quello di altre tre squadre arrivate seconde nel loro girone (ma anche di quello dello Zaksa, che aveva perso contro Civitanova e la Lokomotiv Novosibirsk).

Nei quarti la Itas aveva così incrociato lo Zenit San Pietroburgo e lo aveva battuto due volte senza perdere un set, poi in semifinale il colpo al Pala Barton contro Perugia che aveva rimontato alla BLM Group Arena, ma nel golden set la Itas aveva avuto la meglio e si era guadagnata la seconda finale consecutiva. Che non era andata bene: ancora una volta lo Zaksa, in maniera più netta rispetto all’anno precedente, aveva vinto la Champions League di volley maschile. Cosa succederà quest’anno? Lo scopriremo… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TRENTO MENEN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è prevista la diretta tv di Trento Menen, che non è la partita scelta per venire trasmessa sui canali della nostra televisione in questa prima giornata di Champions League. Tuttavia gli appassionati avranno comunque un’alternativa per seguire l’esordio della Itas: tutte le gare della competizione infatti sono fornite dalla piattaforma Discovery Plus. Sarà necessario sottoscrivere un abbonamento al servizio e la visione sarà in diretta streaming video; ricordiamo poi che sul sito ufficiale della Cev, nell’apposita sezione dedicata alla Champions League, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

LA PRIMA IN CHAMPIONS LEAGUE!

Trento Menen si gioca in diretta dalla BLM Group Arena, alle ore 20:30 di giovedì 10 novembre: anche la Itas fa il suo esordio nella Champions League 2022-2023 di volley maschile, dopo gli impegni di Civitanova e Perugia che sono arrivati ieri ecco il turno della finalista delle due passate edizioni. Una Trento che, come noto, la Champions League l’ha dominata negli anni scorsi; poi è stata capace di raggiungere l’ultimo atto per due volte consecutive, ma ha sempre sbattuto sullo Zaksa che è riuscito a cambiare le gerarchie del volley continentale. Adesso, per di più, Trento avrà quasi subito l’occasione per vendicarsi.

Nel gruppo D infatti proprio lo Zaksa sarà avversario della Itas, insieme anche ai ceci del Karlovarsko; Angelo Lorenzetti sa bene che i conti si faranno alla fine ma intanto la formula della Champions League rende già complessa la qualificazione ai quarti di finale, diciamo dunque che Trento non ha pescato troppo bene. Vedremo comunque come andranno le cose, perché intanto dobbiamo concentrarci sull’attualità e dunque sulla diretta di Trento Menen; aspettando che la partita prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere dalla serata della BLM Group Arena.

DIRETTA TRENTO MENEN: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina il momento della diretta di Trento Menen: il Prefaxis Menen dovrebbe essere a tutti gli effetti la cenerentola del girone, e dunque per la Itas questo primo approccio alla Champions League dovrebbe essere tutto sommato morbido. Ci aspettiamo una vittoria in carrozza, ma come detto nel gruppo D le cose potrebbero non essere così semplici: è davvero incredibile trovare le due finaliste della passata edizione nello stesso raggruppamento, ma questa è la formula del torneo e bisognerà fare attenzione, perché come sappiamo a qualificarsi ai quarti sono solo le prime di ciascun girone e le tre migliori seconde.

Vero che l’anno scorso Trento aveva comunque raggiunto il secondo posto pur perdendo due volte contro Perugia, ma la presenza dello Zaksa nel girone ci dice che, qualora dovesse arrivare un’altra doppia sconfitta, bisognerebbe poi essere perfetti nelle altre quattro gare per continuare il percorso. È ancora presto per fare qualunque tipo di valutazione, intanto noi possiamo ricordare che la Itas ha giocato la Supercoppa Italiana ma è stata eliminata da Perugia in semifinale, non riuscendo a mettere le mani sul primo trofeo della stagione. Tra poco scopriremo come andranno le cose qui…











