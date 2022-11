DIRETTA PERUGIA TRENTO/ Video streaming Rai: le parole di Wilfredo Leon

DIRETTA PERUGIA TRENTO: PARLA LEON

Verso la diretta di Perugia Trento, ci sembra doveroso riportare le parole di Wilfredo Leon dopo la partita vinta in Champions League mercoledì dalla Sir Safety Perugia ad Ankara, soprattutto perché la partita ha sancito il ritorno in campo di questo campione. Leon infatti ha espresso così la sua soddisfazione: “Dopo la brutta caduta in Supercoppa, rientrare stasera (mercoledì, ndR) in Champions è stato bello, mi sento bene e questa è la cosa più importante – si legge sul sito Internet della società umbra -.

Stasera è stata una partita dura, dopo aver perso il primo set abbiamo avuto un’ottima reazione e dimostrato la grande forza della squadra nella quale ognuno dà il suo importante contributo. Adesso torniamo in Italia per preparare la partita di domenica (oggi, ndR) con Trento”. Naturalmente per Perugia e per il suo allenatore Andrea Anastasi è una eccellente notizia avere a disposizione Wilfredo Leon per il big-match contro Trento, per la Itas sarà invece un problema in più da affrontare oggi pomeriggio al Pala Barton… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PERUGIA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Trento sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è una delle due partite di questa giornata di Superlega selezionata per la trasmissione sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Perugia Trento sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

PERUGIA TRENTO: PARTITA AL VERTICE!

Perugia Trento, diretta dagli arbitri Alessandro Certa e Stefano Cesare, si gioca al Pala Barton del capoluogo umbro alle ore 16.30 di questo pomeriggio, domenica 20 novembre 2022, come match televisivo della domenica per l’ottava giornata della Superlega di volley maschile, il massimo campionato di pallavolo che oggi vivrà quindi un big-match sempre affascinante. Con la diretta di Perugia Trento infatti siamo ai vertici del campionato dei campioni del Mondo, un duello che negli ultimi anni è diventato epico grazie a tantissimi incroci in tutte le competizioni possibili, l’ultimo dei quali appena tre settimane fa, nella semifinale di Supercoppa Italiana vinta dagli umbri.

La Sir Safety Susa Perugia e la Itas Trentino arrivano entrambe da una vittoria in Champions League mercoledì sera, il cammino europeo finora è ottimo per entrambe mentre in campionato bisogna fare dei distinguo. Perugia finora è stata perfetta: sette partite, altrettante vittorie e 21 punti in classifica, fuga già ufficiale perché al secondo posto c’è proprio Trento che però, pur avendo già giocato otto partite, ha “solo” (si fa per dire) 16 punti. Oggi la Sir Safety Susa potrebbe già porre una serissima ipoteca sul primo posto nella stagione regolare: che cosa ci dirà la diretta di Perugia Trento?

DIRETTA PERUGIA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

In base a quanto abbiamo già detto, ecco che la diretta di Perugia Trento metterà di fronte la prima e la seconda in classifica, ma con cammini in realtà non così simili. La verità è che la Sir Safety Susa Perugia sta marciando a un ritmo che appare insostenibile per chiunque altro: sette vittorie su sette, possiamo aggiungere che gli umbri non hanno ancora avuto bisogno nemmeno di andare al tie-break e quindi Perugia è a punteggio pieno grazie a tre successi per 3-0 e altri quattro per 3-1. Ecco perché, pur essendo appena all’ottava giornata d’andata, possiamo parlare di primo posto che sarebbe già quasi ipotecato in caso di vittoria.

Le altre big non riescono a tenere il passo: Trento ha già anticipato una partita per il Mondiale per Club, quindi ne ha giocate otto con un bilancio di cinque vittorie (di cui una al tie-break) e tre sconfitte, delle quali due per 2-3. Morale della favola, per l’Itas ecco 16 punti in otto giornate, che sono una media esattamente di due punti per partita, naturalmente buona ma che ha già scavato un solco con chi invece finora tiene la perfezione di tre punti a incontro. Non si può naturalmente dire che sia negativo il cammino di Trento: semplicemente, serve una vittoria oggi per non aprire un baratro dal primo al secondo posto.











