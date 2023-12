DIRETTA/ Potenza Messina video streaming tv: siciliani ok negli ultimi incroci (Serie C, 16 dicembre 2023)

DIRETTA POTENZA MESSINA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Potenza Messina evidenzia due squadre che tra il 2021 ed oggi si sono ritrovate ad una contro l’altra in ben quattro occasioni. L’ago della bilancia pende dalle parti dei siciliani che hanno ottenuto ben tre successi. I lucani non hanno mai vinto contro la formazione ospite riuscendo a ottenere solamente un punto nel 2022. Messina che ha giocato in due occasioni in casa del Potenza, uscendone sempre vincitore. La prima sfida che analizzeremo è quella giocata il 17 ottobre 2021. Vantaggio di casa con il gol di Ferreira; pareggio di Sarzì e reti ancora di Adorante e Banegas. Il gol nel finale per i siciliani è stato realizzato al minuto 83 da Fofana, che diede la vittoria agli ospiti.

Gara di ritorno che confermò il dominio dei siciliani con una nuova rete da parte sempre dello stesso Fofana e Piovaccari. La terza sfida è l’unica non vinta dal Messina: sempre in rete Fofana che questa volta vede il suo gol non bastare per la vittoria in quanto nel secondo tempo arrivò il pareggio firmato da Del Sole. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni è stata vinta dai siciliani grazie alla rete a inizio secondo tempo di Baldè. (Marco Genduso)

POTENZA MESSINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Potenza Messina sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Potenza Messina in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Potenza Messina, in diretta sabato 16 dicembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza, sarà una sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie C. Attualmente, il Potenza occupa la quattordicesima posizione nel Girone C di Serie C, con 19 punti accumulati in diciassette giornate. La squadra di Pietro De Giorgio affronta il Messina in un confronto diretto dopo un periodo di risultati altalenanti, registrando due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato. Nonostante il pareggio per 0-0 contro il Foggia allo “Zaccheria,” il Potenza ha ottenuto solo il secondo punto in trasferta, concentrando la maggior parte dei suoi risultati positivi sul “Viviani,” dove ha conquistato 17 dei 19 punti totali in nove partite casalinghe. Tuttavia, l’ultima sfida casalinga ha visto la squadra rossoblù cadere contro il Taranto. Questo scontro cruciale nella parte bassa della classifica offre al Potenza un’opportunità fondamentale per ritornare alla vittoria di fronte al proprio pubblico.

Il Messina attualmente si posiziona al diciassettesimo posto nel Girone C di Serie C, con 17 punti ottenuti in diciassette giornate, alla pari della Virtus Francavilla. La squadra guidata da Giacomo Modica ha mostrato segnali positivi per la salvezza nelle ultime settimane, conquistando due vittorie consecutive contro Monterosi (0-2) e nel derby siciliano con il Catania (1-0). I giallorossi affrontano il confronto con il Potenza con grande entusiasmo, cercando di ottenere ulteriori punti in trasferta dopo la prima vittoria stagionale contro il Monterosi. Con il secondo peggior attacco del Girone C, alla pari con il Catania, con soli 15 gol segnati, il Messina dovrà migliorare la continuità nel reparto offensivo per continuare a risalire la classifica.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA MESSINA

Le probabili formazioni della diretta Potenza Messina, match che andrà in scena allo stadio Alfredo Viviani di Potenza. Per il Potenza, Pietro De Giorgio schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alastra; Armini, Sbraga, Maddaloni; Gyamfi, Steffè, Schiattarella, Candellori, Volpe; Rossetti, Di Grazia. Risponderà il Messina allenato da Giacomo Modica con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Fumagalli; Salvo, Manetta, Pacciardi, Ortisi; Firenze, Franco, Frisenna; Emmausso, Plescia, Ragusa.

POTENZA MESSINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Potenza Messina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Potenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.87, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Messina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.

