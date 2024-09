DIRETTA MESSINA TARANTO, SOLO UN PUNTO A TESTA PER ORA

Sfida tra siciliani e pugliesi al San Filippo. La diretta Messina Taranto vede sfidarsi due squadre che non hanno iniziato al meglio e che dunque cercheranno riscatto sabato 7 settembre alle ore 20:45. Potrebbe essere la gara della svolta per una delle due.

Il Messina ha disputato tre partite in questa stagione tra cui una di Coppa Italia Serie C, persa 1-0 contro il Crotone allo Scida. In campionato invece sembrava esserci una ripresa con il pareggio casalingo col Potenza e la sconfitta esterna all’Audace Cerignola.

Diretta/ Audace Cerignola Messina (risultato finale 2-0): la chiude Capomaggio! (Serie C, 30 agosto 2024)

Strada simile per il Taranto che ha subito una pesante sconfitta in Coppa contro il Benevento (6-0). Col Giugliano in Serie C è arrivato il primo ko anche in campionato mentre con il Latina perlomeno c’è stato il pareggio per 1-1.

DOVE VEDERE DIRETTA TV MESSINA TARANTO, STREAMING VIDEO

Ecco dove vedere la diretta Messina Taranto: il match valevole per la Serie C sarà visibile, come tutti d’altronde, su Sky o NOW.

Diretta/ Taranto Latina (risultato finale 1-1): triplice fischio! (Serie C, oggi 30 agosto 2024)

Se invece preferite assistere all’evento in diretta streaming, allora dovrete scaricare l’applicazione di Sky o NOW per vedere il match su qualsiasi dispositivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI MESSINA TARANTO

Vediamo adesso le probabili formazioni della diretta Messina Taranto. I giallorosso scenderanno in campo col 4-3-3. Tra i pali Curtosi, difeso qualche metro più avanti da Lia, Rizzo, Ndir e Ortisi. A centrocampo Anzelmo, Garofalo e Frisenna con Re, Petrungaro e Anatriello in attacco.

Per il Taranto, Gautieri opterà per il modulo 4-2-3-1. In porta Del Favero, retroguardia composta da Mastromonaco, De Santis, Papazov e Contessa. In mediana Fiorani e Matera mentre Schirru, Varela e Zigoni supporteranno Garau.

Diretta/ Messina Potenza (risultato finale 2-2): la riprende Verrengia! (Serie C, 25 agosto 2024)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MESSINA TARANTO

Tempo di consultare le quote per le scommesse della diretta Messina Taranto. Siciliani favoriti a quota 2 precisa mentre la X del pareggio è offerta a 3.20, poco meno del 2 fisso dato invece a 3.40. Insomma, il fattore casa sembra fare la differenza.

Per i bookmakers c’è più possibilità di assistere ad un Under 2.5 (1.55) rispetto all’Over a 2.25. Infine, Gol e No Gol rispettivamente a 1.98 e 1.67.