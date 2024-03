Diretta Miami Open 2024/ Arnaldi Machac streaming video tv: tre italiani in campo! (oggi 26 marzo)

DIRETTA MIAMI OPEN 2024: ARNALDI MACHAC PER SOGNARE!

Al Miami Open 2024 è tempo di ottavi di finale: martedì 26 marzo si comincia a giocare alle ore 16:00 (di casa nostra) e avremo in campo anche il nostro Jannik Sinner che, superato lo spavento contro Tallon Griekspoor, continua la sua corsa sfidando Christopher O’Connell. Dell’altoatesino però parleremo approfonditamente a parte, dunque qui l’attesa è soprattutto per Musetti Alcaraz che è certamente una grande sfida, il carrarese ieri ha piegato Ben Shelton e torna in campo subito contro la testa di serie numero 1, a caccia del Sunshine Double che ha già completato sia pure non da calendario.

Ha una bella occasione anche Matteo Arnaldi oggi, agli ottavi nella diretta del Miami Open 2024: il suo avversario è Tomas Machac, giovane ceco che sta crescendo ma che non ha raggiunto lo status che potrebbe essere dell’azzurro. Il pronostico è favorevole a Matteo ma attenzione: le insidie non mancano e si può anche dire che, proprio in virtù dell’esperienza, il match parta più o meno alla pari e possa andare in ogni direzione. Scopriremo questo e altro nella diretta del Miami Open 2024, perché naturalmente la giornata di martedì ci presenta altre sfide che sono valide per gli ottavi di finale.

MIAMI OPEN 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Miami Open 2024 sarà affidata ancora una volta alla televisione satellitare: è questa emittente infatti ad avere i diritti per trasmettere i tornei Masters 1000, e lo farà con più canali. Sky Sport Tennis (numero 205) è quello integralmente dedicato all’evento e non solo, ma sarà affiancato anche da Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) e via via potranno esserci altre incursioni, ricordando naturalmente che i match potranno essere seguiti anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go. La novità è che anche il torneo femminile del Miami Open 2024 viene fornito da Sky Sport, che farà qualche incursione attraverso la programmazione; come alternativa, a partire da una certa ora, ci sarà sempre la web-tv federale SuperTennis (numero 64 del digitale terrestre e 212 del satellite) ma senza possibilità di mobilità, perchè i match non dovrebbero essere trasmessi sul portale SuperTennix.

DIRETTA MIAMI OPEN 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Presentando al meglio la diretta del Miami Open 2024 possiamo dire che nella parte bassa del tabellone, quella in cui Jannik Sinner – anche solo per testa di serie – è favorito per arrivare in finale, gioca quel Daniil Medvedev che l’altoatesino ha incrociato già due volte in finale quest’anno, battendolo sia agli Australian Open (con storica rimonta da 0-2 per il primo titolo Slam) che a Rotterdam, vendicando il ko dell’anno precedente. La sfida con il russo sarebbe ovviamente in semifinale, intanto Medvedev affronta Dominik Koepfer e naturalmente parte favorito, anche perché su questi campi ha già dato ampia prova di poter fare la differenza e, ricordiamo, è il campione in carica a Key Biscaine.

L’eventuale avversario di Sinner nei quarti del Miami Open 2024 potrebbe invece essere Arnaldi: sarebbe davvero bello se ci fosse un derby nel Masters 1000, sicuramente avremmo un italiano in semifinale ma, d’altro canto, visto che Jannik ci può arrivare comunque è forse un peccato che Arnaldi non si possa confrontare con un altro giocatore così da vedere due semifinalisti. Sia come sia, adesso ci concentreremo su quello che succederà nella diretta del Miami Open 2024…











