DIRETTA MIAMI OPEN 2024/ Sinner Vavassori video streaming tv: che sfida per Camila Giorgi! (oggi 22 marzo)

DIRETTA MIAMI OPEN 2024: IL TESTA A TESTA

Abbiamo visto che nella diretta del Miami Open 2024 la nostra Camila Giorgi affronta Iga Swiatek: una sfida ostica, contro la numero 1 Wta che ha appena vinto Indian Wells e potrebbe ora centrare il secondo Sunshine Double in carriera – nello spazio di tre anni – e intanto ha allungato a 95 settimane la sua permanenza (non consecutiva) in vetta al ranking, in vista ormai delle 98 di Lindsay Davenport che occupa il nono posto nella classifica all time. I precedenti sono due, ed è situazione di parità: la nostra Camila Giorgi ha battuto la Swiatek nel secondo turno degli Australian Open 2019, ed era stato un successo fragoroso con il risultato di 6-2 6-0.

Tuttavia, la polacca aveva poco meno di 18 anni e non era ancora nelle prime 50 al mondo, solo tre mesi dopo avrebbe giocato la prima finale Wta e quell’anno avrebbe iniziato un percorso di crescita con gli ottavi al Roland Garros. Due anni più tardi, in condizioni ben diverse, le due si erano ritrovate curiosamente al secondo turno dello Slam di Melbourne: storia diversa, la Swiatek aveva già vinto gli Open di Francia e, lanciata verso la prima posizione Wta che avrebbe ottenuto poco più di un anno dopo, aveva dominato con il punteggio di 6-2 6-4. Naturalmente oggi il pronostico pende con decisione dalla parte della polacca, ma come detto la Giorgi sul campo può essere imprevedibile, e anche in positivo… (agg. di Claudio Franceschini)

MIAMI OPEN 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Miami Open 2024 sarà affidata ancora una volta alla televisione satellitare: è questa emittente infatti ad avere i diritti per trasmettere i tornei Masters 1000, e lo farà con più canali. Sky Sport Tennis (numero 205) è quello integralmente dedicato all’evento e non solo, ma sarà affiancato anche da Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) e via via potranno esserci altre incursioni, ricordando naturalmente che i match potranno essere seguiti anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go. Appuntamento diverso per il torneo femminile, perché in questo caso il Miami Open 2024 sarà su SuperTennis: qui il canale è in chiaro al numero 64 del digitale terrestre, mentre non dovrebbe essere garantita la mobilità sul sito Supertennix. Infine possiamo segnalare che sul sito ufficiale del torneo, all’indirizzo www.miamiopen.com, troverete tutte le informazioni utili sul Miami Open 2024 come i tabelloni e il programma del giorno.

SINNER APRE CON IL DERBY!

Giornata importante quella che venerdì 22 marzo si gioca al Miami Open 2024: siamo arrivati al secondo turno del Masters 1000 in Florida, seconda parte del Sunshine Double, come sempre si comincia alle ore 16:00 di casa nostra e, a proposito di Italia, saranno ben sei i nostri rappresentanti in campo. Il match certamente più stuzzicante è Sinner Vavassori: apre con un derby Jannik Sinner, semifinalista a Indian Wells e finalista qui l’anno scorso come nel 2021, impegnato anche nella caccia al best ranking e che avrà come avversario Andrea Vavassori, il torinese che, passato dalle qualificazioni con il brivido, ha battuto nettamente Pedro Cachin.

Non è finita qui, perché nella diretta del Miami Open 2024 vedremo anche Flavio Cobolli, in crescita, incrociare la racchetta con il mancino Cameron Norrie – che quattro anni fa ha vinto Indian Wells, a sorpresa – e poi ancora Matteo Arnaldi, impegnato contro l’istrionico e talentuoso kazako Alexander Bublik, match decisamente non semplice. Tra le donne, secondo turno al Miami Open 2024 per Camila Giorgi che potrebbe fare la grande impresa contro la numero 1 Iga Swiatek: sfida proibitiva ma occhio alla “sana follia” dell’italo-argentina, per Jasmine Paolini che un Masters 1000 lo ha vinto a Dubai ci sarà invece, all’esordio, Katie Volynets che è numero 121 Wta.

DIRETTA MIAMI OPEN 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Con la diretta del Miami Open 2024 vivremo dunque una giornata intensa, perché di questi sei italiani ne perderemo sicuramente uno ma altrettanto certamente ne avremo un altro che avanzerà al terzo turno; ovviamente Jannik Sinner resta uno dei grandi favoriti per vincere il Masters 1000 e lo ha dimostrato anche a Indian Wells, dove ha raggiunto di slancio la semifinale e poi ha comunque dato battaglia contro Carlos Alcaraz, contro il quale è uscito sconfitto e che ora potrebbe ritrovare in finale nel Miami Open 2024, rinverdendo una rivalità che di fatto è nata proprio in questi tornei del Sunshine Double.

L’altra sfida di grande interesse è come già detto quella di Camila Giorgi: la classe ’91 non ha certamente reso in carriera come le potenzialità avrebbero permesso, ne abbiamo parlato nel corso di tutti questi anni ma il Masters 1000 vinto a Montréal ci fa dire che la Giorgi è una giocatrice che, quando in forma soprattutto mentalmente, è in grado di battere quasi chiunque. Forse anche Iga Swiatek, anche se da questo punto di vista la sensazione è che dipenda più dalla numero 1, con la polacca che dopo la vittoria in California va a caccia di quello che sarebbe il secondo Sunshine Double in carriera, eguagliando Steffi Graf come unica donna nella storia a centrarlo per due volte. Insomma, un venerdì di grande tennis nella diretta del Miami Open 2024…











