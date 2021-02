Diretta/ Milan Ascoli Primavera, streaming video e tv. Occasione rossonera

DIRETTA MILAN ASCOLI PRIMAVERA: GRAN OCCASIONE PER IL DIAVOLO

Milan Ascoli Primavera, in diretta sabato 27 febbraio 2021 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo Peppino Vismara, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato Primavera 1. Occasione offerta dal calendario ai rossoneri per provare a crescere in classifica, contro un Ascoli che, pur non essendo ancora finito il girone d’andata, sembra già rassegnato a dover fare i conti con la retrocessione nel campionato Primavera 2. Questo perché i marchigiani hanno ottenuto finora solo un punto nelle 11 partite disputate, perdendo 2-4 in casa anche l’ultimo match contro il Genoa. Al momento troppo staccate le altre squadre per pensare alla salvezza: il Milan proverà ad approfittare delle difficoltà avversarie per ritrovare a sua volta continuità. I rossoneri hanno fallito un altro esame importante nel loro cammino perdendo di misura in casa della Sampdoria, ritrovandosi staccati di 3 lunghezze dalla zona play off. Troppi alti e bassi al momento per la squadra di Federico Giunti per pensare seriamente ad un inserimento ai piani alti della classifica, anche se questa può essere la partita giusta per riprendere la marcia.

DIRETTA MILAN ASCOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Ascoli Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ASCOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Milan e Ascoli Primavera al centro sportivo Peppino Vismara. I padroni di casa allenati da Federico Giunti scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Jungdal; Stanga, Michelis, Tahar, Oddi; Di Gesu, Brambilla, Mionic; Roback, Tonin, Olzer. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Simone Seccardini con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Radano, Pulsoni, Gurini, Ceccarelli, Markovic, Alagna, Colistra, Olivieri, D’Agostino, Lisi, Intinacelli.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Milan Ascoli Primavera: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 1.30 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 7.50 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 4.60 volte l’importo scommesso.

