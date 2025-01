DIRETTA LECCE CESENA PRIMAVERA, OSPITI IN STRISCIA POSITIVA

Una sfida tra due formazioni che stanno facendo bene nelle ultime uscite di campionato. Stiamo parlando della diretta Lecce Cesena Primavera. Il match si giocherà domenica 19 gennaio 2025 alle ore 11:00 in casa dei giallorossi.

I pugliesi hanno ottenuto quattro vittorie nelle ultime sei vale a dire Atalanta, Torino, Cagliari e Verona, tutte in casa tranne quest’ultima contro i gialloblu. Gli unici passi falsi nel recente passato sono stati quelli con Genoa e Sampdoria, le due liguri.

Il Cesena sta viaggiando fortissimo e non perde addirittura dal 23 novembre, quasi due mesi fa, in occasione del match contro l’Inter terminato 3-2. Da lì in poi, vittorie con Cremonese, Torino e Empoli più i pareggi contro Genoa, Verona, Lazio e Udinese, tutti per 1-1.

DOVE VEDERE DIRETTA LECCE CESENA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere in tv la diretta Lecce Cesena Primavera, vi basterà andare su Sportitalia e in diretta streaming video su internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI LECCE CESENA PRIMAVERA

Il Lecce giocherà con il modulo 4-3-3 e Rafalia tra i pali. Difesa a quattro composta da Ubani, Pehlivanov, Esposito e Pejazic. Le mezzali saranno Kovac e Denis con Gorter in regia e tridente offensivo Baka, Bertolucci e Dalle Monache.

Il Cesena predilige tutt’altro assetto tattico vale a dire il 3-5-2. In porta Montati, protetto dal terzetto Gallea, Valentini e Pitti. Agiranno da esterni Manetti e Castori mentre in mediana ecco Ghinelli, Domeniconi e Campedelli. Attacco a due Perini-Coveri.