Diretta Milan Bologna/ Streaming video tv: Pioli per salire ancora (Serie A)

Milan Bologna, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano, si giocherà questa sera, sabato 18 luglio 2020, alle ore 21.45, come terzo anticipo della trentaquattresima giornata di Serie A. Ci avviciniamo alla sfida proposta dalla diretta di Milan Bologna con grande curiosità, perché le squadre di Stefano Pioli e Sinisa Mihajlovic (curiosamente entrambi ex della partita) stanno molto bene in questo periodo. La crescita del Milan è sotto gli occhi di tutti: la vittoria contro il Parma ha certificato ancora una volta che i rossoneri dalla ripartenza del campionato stanno marciando a ritmi eccellenti, anche se le difficoltà dei mesi precedenti impongono ovviamente come obiettivo massimo la qualificazione in Europa League, possibilmente senza passare dai preliminari. Il Bologna con 43 punti non ha più molto da chiedere, ma i rossoblù stanno bene e vorranno di nuovo fare bella figura a San Siro, confortati anche dal fresco pareggio contro il Napoli, partita nella quale gli emiliani nel secondo tempo hanno anche più volte sfiorato il gol che avrebbe ribaltato completamente il match.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE MILAN BOLOGNA

La diretta tv di Milan Bologna sarà garantita sul canale Dazn 1, disponibile al numero 209 della piattaforma Sky per quegli abbonati che abbiano attivato la corrispondente opzione, oppure si potrà ricorrere alla diretta streaming video per gli abbonati Dazn, dal momento che questa sarà una delle tre partite di questa giornata di Serie A trasmessa in esclusiva dalla piattaforma disponibile tramite computer, dispositivi mobili o Smart Tv connessa a Internet.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BOLOGNA

Scopriamo adesso insieme le probabili formazioni di Milan Bologna. Stefano Pioli recupera Saelemaekers, una soluzione in più per la trequarti dove Calhanoglu in questo momento sembra intoccabile e Rebic dovrebbe tornare titolare dopo il turnover. Il croato però potrebbe anche agire da prima punta se il mister decidesse di far riposare Ibrahimovic. In mediana dovrebbe tornare titolare Bennacer al posto di Biglia, mentre in difesa si riproporrà l’ormai classico ballottaggio fra Calabria e Conti per la maglia di terzino destro. Nel Bologna potrebbe giocare Denswil come difensore centrale al fianco di Danilo, facendo tornare in fascia Tomiyasu, mentre a centrocampo ci aspettiamo che torni titolare Poli, partito dalla panchina mercoledì contro il Napoli. A proposito di alternanza, scalpitano per essere titolari in attacco Orsolini e Sansone e di conseguenza c’è qualche ballottaggio ancora aperto nel reparto offensivo dei rossoblù.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine anche uno sguardo al pronostico su Milan Bologna in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Il fattore campo e l’ottimo momento di forma fanno pendere la bilancia dalla parte dei rossoneri, di conseguenza il segno 1 è quotato a 1,50, mentre poi si sale alla quota di 4,50 in caso di segno X e fino a 5,75 volte la posta in palio sul segno 2 per chi crederà in un colpaccio felsineo.



