DIRETTA/Milan Borussia Dortmund Primavera (risultato finale 4-1): blindato il primato! (28 novembre 2023)

DIRETTA MILAN BORUSSIA DORTMUND PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 4-1)

Milan Primavera Borussia Dortmund 4-1: roboante vittoria dei giovani rossoneri nella quinta giornata di Youth League. Il largo successo sui pari età tedeschi permette al Milan Primavera, anche in virtù della sconfitta interna del Psg contro il Newcastle, di qualificarsi al prossimo turno; non solo, in questo modo la squadra di Ignazio Abate ottiene anche il primo posto aritmetico e dunque eviterà il playoff, che le seconde di ciascun raggruppamento dovranno invece giocare contro una rivale in arrivo dalla Domestic Champions Cup. Ancora una volta il Milan ha dimostrato di essere una grande squadra: l’anno scorso ha raggiunto la Final Four di Youth League, ora corre per replicare questo prestigioso traguardo.

Un Milan che ha saputo reagire all’immediato vantaggio del Borussia Dortmund, che al 4’ minuto ha segnato con Julian Rijkhoff; il primo tempo dei giovani rossoneri è stato magistrale, tra il 23’ e il 28’ minuto Kevin Zeroli e Filippo Scotti hanno ribaltato il risultato e tre minuti più tardi lo stesso Scotti ha infilato la doppietta personale. Reazione straordinaria da parte del Milan Primavera, che al 39’ ha chiuso la pratica: gol di Diego Sia, poker calato e nella ripresa solo amministrazione per una squadra che blinda il primo posto nel gruppo F di Youth League, mentre il Borussia Dortmund avrà ora la sfida diretta contro il Psg, in casa, per prendersi la qualificazione. (agg. di Claudio Franceschini)

MILAN BORUSSIA DORTMUND PRIMAVERA: PER QUALIFICARSI!

Milan Borussia Dortmund Primavera, diretta dall’arbitro scozzese David Dickinson presso il campo del Centro Sportivo Vismara a Milano, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, martedì 28 novembre 2023, per la quinta e penultima giornata della Uefa Youth League 2023-2024. Siamo nel girone F della massima competizione giovanile continentale per club e la diretta di Milan Borussia Dortmund Primavera si annuncia decisamente intrigante, dal momento che si affrontano le prime due squadre in classifica, con i rossoneri splendidi al primo posto a quota 9 e poi all’inseguimento i gialloneri tedeschi, che hanno 7 punti.

La situazione però è ancora apertissima perché in agguato al terzo posto con 6 punti c’è il PSG, quindi mettersi a fare calcoli potrebbe essere pericoloso. All’andata in Germania il Milan Primavera aveva già battuto i gialloneri e un bis oggi contro il Borussia Dortmund sarebbe garanzia di avanzare nella competizione, altrimenti tutto potrebbe complicarsi, naturalmente anche con lo zampino dei francesi, contro i quali i rossoneri hanno ottenuto una vittoria e una sconfitta. Meglio allora non fare troppi calcoli, nella consapevolezza che la situazione riserverà ancora molte emozioni: quali verdetti ci consegnerà la diretta di Milan Borussia Dortmund Primavera?

DIRETTA MILAN BORUSSIA DORTMUND PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Borussia Dortmund Primavera sarà garantita sui canali della televisione satellitare, che per questa stagione trasmette le partite di Youth League delle squadre italiane: gli abbonati a Sky Sport avranno quindi a disposizione anche il servizio di diretta streaming video di Milan Borussia Dortmund Primavera, grazie all’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BORUSSIA DORTMUND PRIMAVERA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Milan Borussia Dortmund Primavera. Nel modulo 4-3-3 di mister Ignazio Abate possiamo ipotizzare i seguenti undici titolari: Bartoccioni in porta; Bakoune, Simic, Nsiala-Makengo e Jimenez nella difesa a quattro davanti a lui; a centrocampo ecco il terzetto composto da Sala, Malaspina e Bonomi; infine il tridente d’attacco del Milan Primavera potrebbe vedere titolari oggi pomeriggio Cuenca e Traore ai fianchi di Sia, mentre Camarda è stato espulso nella scorsa partita.

La risposta del giovane Borussia Dortmund allenato da Mike Tullberg potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-4-2, nel quale proviamo ad indicare i seguenti undici titolari: Lisewski in porta; Korzynietz, Blank, Posadas e Rashidi nella difesa a quattro a sua protezione; altra linea a quattro per il centrocampo giallonero, in questo caso con Bamba, Watjen, Campbell e Lubach possibili titolari, così come Krevsun e Rijkhoff nella coppia d’attacco.











