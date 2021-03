Diretta/ Milan Cagliari Primavera, streaming video e tv. Rossoneri in bilico

DIRETTA MILAN CAGLIARI PRIMAVERA: DIAVOLO IN BILICO

Milan Cagliari, in diretta sabato 20 marzo 2021 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo Peppino Vismara, sarà una sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Rossoneri in bilico nella rincorsa ai loro obiettivi stagionali: dopo la sconfitta contro la Fiorentina del 6 marzo scorso il Milan ha pareggiato 2 partite consecutive, prima contro la Roma e poi contro il Genoa. La squadra allenata da Federico Giunti si trova esattamente a metà del guado, a 3 punti dalla zona play off e ad altrettante lunghezze dalla zona play out. Il Cagliari è invece un punto avanti, sulla scia di una serie di risultati positivi: in particolare l’ultimo 3-0 alla Juventus in casa sembra rappresentare una vera e propria candidatura per la zona play off, sesto risultato consecutivo in campionato e con il sesto posto che ora dista solamente 2 punti. Unica pecca nel cammino recente dei sardi, l’eliminazione subita mercoledì in Coppa Italia, con il Verona che ha beffato la squadra di Agostini negandole l’accesso alle semifinali della competizione.

DIRETTA MILAN CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Cagliari Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CAGLIARI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Milan e Cagliari Primavera presso il Centro Sportivo Peppino Vismara. I padroni di casa allenati da Federico Giunti scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Jungdal, Stanga, Oddi, Brambilla, Tahar, Michelis, Di Gesù, Mionic, Tonin, Olzare, Roback. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Alessandro Agostini con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Ciocci; Zallu, Michelotti, Palomba, Cusumano; Conti, Korfalidis; Desogus, Delpupo, Tramoni; Contini.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Milan e Cagliari Primavera, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.40 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.40 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.50 volte la posta scommessa.

