Diretta Napoli Cesena Primavera/ Streaming video tv: per il riscatto

DIRETTA NAPOLI CESENA: IN EQUILIBRIO

Napoli Cesena Primavera, in diretta alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, venerdì 26 agosto 2022, sarà uno dei due anticipi che aprirà il programma della seconda giornata del Campionato Primavera 1, che infatti poi settimana prossima proporrà già un turno infrasettimanale. Si gioca quindi subito a ritmi alti e serve essere in forma se si vuole essere protagonisti con ambizioni importanti, come non era riuscito nel passato campionato al Napoli Primavera, che si era infatti salvato a fatica, mentre il Cesena è una neopromossa dalla Primavera 2.

Cosa ci potrà dire la diretta di Napoli Cesena Primavera? Di certo, entrambe le formazioni dovranno riscattarsi dopo un debutto negativo. Il Napoli ha perso per 2-0 sul campo del Lecce e l’esordio casalingo deve segnare subito un cambio di rotta se non si vorrà vivere un altro anno di sofferenza, mentre il Cesena ha perso per 0-3 in casa ma contro la Roma, esordio che era oggettivamente molto difficile per una neopromossa. Ora però andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per vivere al meglio la diretta di Napoli Cesena Primavera.

DIRETTA NAPOLI CESENA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove vedere la gara Napoli Cesena Primavera in diretta tv? La sfida sarà trasmessa live da Sportitalia sul proprio canale SoloCalcio, numero 61 della televisione in chiaro. Se invece si vuole seguire la partita in diretta streaming video, basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e seguire la sfida live sul sito www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CESENA PRIMAVERA

Parlando anche delle probabili formazioni che caratterizzeranno la diretta di Napoli Cesena Primavera, naturalmente prendiamo le scelte dei due allenatori nella prima giornata come punti di riferimento. Per Nicolò Frustalupi indichiamo il 3-4-2-1 come modulo di riferimento, vedremo se ancora con Obaretin, Barba ed Hysaj nella difesa a tre davanti a Boffelli; poi Marchisano, Iaccarino, Gioielli ed Acampa nel centrocampo a quattro, infine il reparto offensivo con Russo e Spavone trequartisti a supporto del centravanti Pesce.

La replica del Cesena Primavera di mister Giovanni Ceccarelli potrebbe invece proporre un modulo 4-3-3 con Pollini in porta; Pieraccini, Lepri, Ferretti e David davanti a lui nella difesa a quattro; centrocampo invece a tre uomini, con indiziati Francesconi, Suliani e Sette; infine nel tridente d’attacco potrebbero essere titolari Carlini, Amadori e Bernardi.











