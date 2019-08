Diretta Milan Cesena/ Streaming video tv: ultima amichevole per Giampaolo

Milan Cesena, in diretta dallo stadio Dino Manuzzi della città romagnola stasera, sabato 17 agosto 2019 alle ore 20.30, sarà un’amichevole tra il club romagnolo neopromosso in Serie C e i rossoneri, che chiuderanno così la loro preparazione estiva in vista del campionato di Serie A che prenderà il via la settimana successiva. Milan Cesena sarà un’amichevole di prestigio per i bianconeri, che hanno vissuto un anno molto difficile dopo il fallimento e la ripartenza tra i Dilettanti, ma sono riusciti a risalire in C prontamente e ha vinto il proprio girone della Coppa Italia di categoria. Ora affronteranno i rossoneri che vivranno un amarcord di tante sfide vissute in Serie A sul campo dei romagnoli dopo l’inedito match con il Feronikeli. Il nuovo Milan di Giampaolo sta prendendo forma e sul mercato sono previste novità importanti fino a fine mese. Dopo aver subito l’esclusione dalle Coppe Europee, il Milan deve ripartire e dimostrare di poter essere competitivo per quel ritorno in Champions League, un palcoscenico che i rossoneri non riescono a ritrovare da 5 anni dopo averlo dominato a lungo durante l’era Berlusconi.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV, COME VEDERE LA PARTITA

Milan Cesena in diretta tv si potrà seguire su Sky, con tutti gli abbonati alla pay tv satellitare che potranno vedere il match collegandosi sul canale numero 230, Milan TV, senza dimenticare tuttavia che per vedere il canale tematico rossonero sarà necessario un abbonamento a parte. Non sarà disponibile invece la diretta streaming video via internet visto che i canali tematici a pagamento non fanno parte dell’offerta Sky Go, un punto di riferimento prezioso saranno siti e social ufficiali delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CESENA

Proviamo adesso ad analizzare le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Milan Cesena, l’amichevole che si svolgerà questa sera presso lo stadio Dino Manuzzi di Cesena. Il Cesena allenato da Modesto affronterà il match con un 3-4-3 con questo undici titolare: Agliardi; Ricci, Brignani, Sabato; Capellini, Franco, Rosaia, Valeri; Borello, Butic, Russini. Risponderà il Milan allenato da Giampaolo che schiererà un 4-3-1-2 con Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo, Piatek.



© RIPRODUZIONE RISERVATA