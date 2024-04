DIRETTA/ Milan Empoli Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (13 aprile 2024)

DIRETTA MILAN EMPOLI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Mentre sta per cominciare la diretta di Milan Empoli Primavera, cerchiamo di analizzare come stia andando la stagione di rossoneri e toscani prima del via all’incontro odierno. Il Milan Primavera è ultimamente in calo: il girone di ritorno ha visto solamente tre vittorie a fronte di altrettanti pareggi e quattro sconfitte, praticamente alla media di un punto a partita, così adesso sembra addirittura a rischio un posto nei playoff, considerando che il Milan ha 43 punti in classifica, frutto di dodici vittorie, sette pareggi e nove sconfitte.

L’Empoli Primavera vuole invece navigare verso la tranquillità nel finale di stagione e ci sta riuscendo nonostante la sconfitta nell’ultimo turno, preceduta tuttavia da tre vittorie e due pareggi nelle precedenti cinque giornate. In totale, i giovani toscani hanno 36 punti in classifica grazie a nove vittorie, altrettanti pareggi e dieci sconfitte, con un buon equilibrio anche tra gol segnati e subiti. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Milan Empoli Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MILAN EMPOLI PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Milan Empoli Primavera sarà visibile su Sportitalia, canale al numero 60 del digitale terrestre e di conseguenza in chiaro per tutti gratuitamente.

L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video. Sarà possibile assistere alla partita sia attraverso il sito www.sportitalia.com e sulla relativa app.

OSPITI IN FLESSIONE

La diretta Milan Empoli Primavera si gioca oggi sabato 13 aprile alle ore 11:00, racconta della 29esima giornata di campionato. I rossoneri sono incappati in una sconfitta esterna in quel di Genova contro la Sampdoria che ha interrotto la striscia di tre vittorie consecutive tra Youth League (successo ai rigori) e campionato.

L’Empoli stava affrontando un marzo da sogno con i successi a zero contro Monza e Bologna in trasferta più la sfida casalinga col Cagliari, ma dopodiché è crollata prima con il 2-2 con il Torino e successivamente con il pesante ko contro la Roma. Risultati negativi, ma che nell’economia del campionato ci possono stare vista la forza delle squadre affrontate.

MILAN EMPOLI PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ora ad approfondire le scelte dei due allenatori, quali sono le formazioni che vedremo in campo nella diretta Milan Empoli Primavera. Partiamo dai rossoneri che tatticamente scenderanno in campo con lo schema 4-2-3-1, una soluzione tattica votata all’attacco. In porta Raveyre, difesa a quattro con Bakoune, Simic, Siala e Bartesaghi. A centrocampo Malaspina e Stalmach con Scotti, Zeroli e Sia dietro a Camarda.

L’Empoli proporrà un modulo simile dal centrocampo in su con una difesa a tre invece che a quattro. sarà quindi un 3-4-2-1 con Vertua tra i pali, retroguardia composta da Stassin, Tosto e Indragoli. Bonassi e El Biache esterni con Bacci e Bacciardi in mediana. Sodero farà coppia con Cesari come trequartisti mentre Corona unica punta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE DI MILAN EMPOLI PRIMAVERA

Se vogliamo scommettere proviamo a dare un occhio alle quote di Milan Empoli Primavera che propongono i rossoneri con una quota bassa a 1.46. Secondo bet365, la X si trova a 4.05 mentre il 2 fisso a 5.10.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è offerto a 1.65 contro i 2.03 dell’Under. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.77 e 1.87.











