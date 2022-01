Diretta Milan Empoli Primavera/ Streaming video tv: per evitare guai

DIRETTA MILAN EMPOLI: APPAIATI A QUOTA 17 PUNTI!

Milan Empoli Primavera, in diretta alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 29 gennaio 2022, si gioca per la quindicesima giornata del campionato Primavera 1, che finalmente riparte dopo una sosta di oltre un mese dovuta prima alle festività e poi all’interruzione causata dal Covid. Per presentare la diretta di Milan Empoli Primavera, dobbiamo osservare che rossoneri e toscani sono appaiati a quota 17 punti in classifica, anche se il Milan ha una partita da recuperare. Sono comunque posizioni di secondo piano, chi oggi dovesse perdere potrebbe ritrovarsi nei guai e questo naturalmente va evitato: chi ci riuscirà?

DIRETTA/ Empoli Roma (risultato finale 2-4) giallorossi corsari al Castellani

L’Empoli prima di Natale aveva perso per 0-2 in casa contro il Sassuolo confermando le sue difficoltà, il Milan invece aveva avuto un rinvio e il riferimento è al turno precedente, quando i rossoneri avevano vinto per 4-2 in casa contro il Pescara fanalino di coda. Dopo oltre un mese però i precedenti contano poco: chi saprà ripartire meglio? Ce lo dirà Milan Empoli Primavera…

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ROMA/ Diretta tv: chi affiancherà Pinamonti?

DIRETTA MILAN EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Empoli Primavera sarà visibile in chiaro per tutti su Sportitalia 60, l’emittente che è “casa” del campionato Primavera 1 offrirà inoltre il servizio di diretta streaming video, disponibile tramite l’app di Sportitalia o sul sito www.sportitalia.com

PROBABILI FORMAZIONI MILAN EMPOLI PRIMAVERA

Scopriamo adesso qualcosa in più sulle probabili formazioni di Milan Empoli Primavera, pur con tutte le cautele del caso dopo oltre un mese di pausa e in epoca Covid. Per i rossoneri di Federico Giunti il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-3-3, con il capitano Stanga perno della difesa e in attacco potremmo rivedere il centravanti Stanga fra i due esterni Traoré e Capone.

Diretta/ Inter Empoli (risultato finale 3-2): la decide Sensi!

Per quanto riguarda invece l’Empoli di Antonio Buscé, il modulo di riferimento per i campioni d’Italia dovrebbe essere il 4-3-1-2, con il capitano Pezzola riferimento in difesa e in attacco potremmo vedere Fazzini alle spalle delle due punte Heimisson e Magazzù.



© RIPRODUZIONE RISERVATA