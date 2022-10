Diretta/ Milan Empoli, streaming video tv: scontro diretto (Primavera)

DIRETTA MILAN EMPOLI PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Milan Empoli, in diretta sabato 8 ottobre 2022 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo Peppino Vismara di Milano, sarà una sfida valida per la settima giornata del campionato Primavera 1. Due squadre alla ricerca di continuità dopo un avvio di stagione non entusiasmante, pronte a tutto per assicurarsi i tre punti.

Il Milan ha raccolto 9 punti nelle prime sei giornate, frutto di tre vittorie e tre sconfitte. I rossoneri di Abate hanno raccolto due vittorie di fila: il 2-0 casalingo contro il Cagliari e lo 0-3 esterno contro il Bologna. L’Empoli invece è a quota 8 punti nelle prime sei giornate: frutto di due vittorie, due pareggi e due sconfitte. Gli azzurri sono reduci da tre risultati utili di fila, una vittoria e due pareggi.

MILAN EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Empoli Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1, per assistere al match dovrete sintonizzarvi sul canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa riguarda come sempre la diretta streaming video, che senza costi aggiuntivi viene fornita da questa stessa emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN EMPOLI PRIMAVERA

Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Milan Empoli Primavera, al via tra pochi minuti. Partiamo dalla formazione di casa allenata da Ignazio Abate, in campo con il 3-4-3: Nava, Coubis, Bozzolan, Gala, Traore, Zeroli, Eletu, Bakoune, Paloschi, Omoregbe, Mangiameli. Passiamo adesso alla compagine toscana, schierata da Buscè con il 4-3-3: Fantoni, Guarino, Boli, Renzi, Angori, Marianucci, Seck, Ignacchiti, Fini, Rosa, Bonassi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Milan Empoli vedono favorita la formazione di casa. L’1-X-2 di Eurobet parla chiaro: la vittoria del Milan è a 1,75, il pareggio è a 3,45, mentre il successo dell’Empoli è quotato 4,10. Si profila una gara ricca di emozioni e probabilmente di gol: l’Under 2,5 è a 1,99, mentre l’Over 2,5 è a 1,70. Infine Gol e No Gol, rispettivamente a 1,60 e 2,15.

