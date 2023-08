DIRETTA MILAN ÉTOILE DU SAHEL/ Video streaming tv: qualche parola sui tunisini (oggi 12 agosto 2023)

DIRETTA MILAN ÉTOILE DU SAHEL: FOCUS SUI TUNISINI

Aspettando la diretta di Milan Étoile du Sahel, è più che comprensibile la curiosità di conoscere meglio la squadra tunisina che oggi sfida i rossoneri in amichevole. L’Étoile Sportive du Sahel, per citare il nome completo, è una società polisportiva con sede a Susa, che proprio con la sua sezione calcistica ha ottenuto i risultati più prestigiosi. Infatti, l’Étoile du Sahel ha vinto per undici volte il campionato nazionale, di cui è campione in carica avendo trionfato nel campionato 2022-2023; inoltre, in bacheca ci sono anche dieci Coppe di Tunisia, una Coppa di Lega e tre Supercoppe nazionali.

Non è tutto però, infatti l’Étoile du Sahel vanta anche grandi soddisfazioni internazionali con una Champions League africana, due Coppe delle Coppe e altrettante Coppe CAF (la Uefa africana), più due Coppe delle Confederazione CAF e altrettante Supercoppe africane, ma pure una Coppa dei Campioni araba, competizione che è dedicata alle squadre campioni nazionali dei Paesi arabi, che siano in Africa oppure in Asia. Insomma, pur con le dovute proporzioni, l’Étoile du Sahel condivide con il Milan un grande feeling internazionale. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MILAN ÉTOILE DU SAHEL STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Étoile du Sahel, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere garantita e non possiamo darvi indicazioni nemmeno per quanto riguarda una diretta streaming video di Milan Étoile du Sahel, di conseguenza il punto di riferimento saranno il sito Internet e gli account social ufficiali della società rossonera.

A UNA SETTIMANA DAL DEBUTTO!

Milan Étoile du Sahel, in diretta alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 12 agosto 2023, si gioca a Milanello e sarà una nuova amichevole per il Milan di Stefano Pioli in questa estate 2023 che è diventata a dir poco intensa proprio negli ultimi giorni. Dopo i riscontri con luci e ombre nella tournée americana, con prestazioni buone ma solo sconfitte o al massimo il pareggio (con ko ai rigori) contro la Juventus, la società rossonera ha deciso di organizzare addirittura quattro amichevoli in questa settimana, l’ultima completa prima dell’inizio del campionato di Serie A.

Per essere onesti, alla vigilia della diretta di Milan Étoile du Sahel, il bilancio non è migliorato molto: pareggio contro il Monza, anche se in questo caso i rigori sono serviti almeno per vincere il Trofeo Silvio Berlusconi, poi l’inopinata sconfitta contro il Trento, sia pure con molte riserve o giovani. Vincere però sarebbe importante, anche dal punto di vista psicologico: ci si proverà in un test dal sapore esotico, contro i tunisini dell’Étoile du Sahel, formazioni tra le più vincenti in patria. Siamo allora curiosi di scoprire quali indicazioni darà a Stefano Pioli la diretta di Milan Étoile du Sahel…

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ÉTOILE DU SAHEL

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Milan Étoile du Sahel. Considerando che è già passato qualche giorno dal match contro il Monza, oggi pomeriggio potrebbero tornare in campo dal primo minuto i titolari a disposizione di mister Stefano Pioli, con il modulo 4-3-3 che sarà il punto di riferimento per i rossoneri.

Proviamo allora ad ipotizzare un Milan che inizialmente potrebbe schierare in porta Maignan; davanti a lui la difesa a quattro con Kalulu, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez; i tre centrocampisti potrebbero invece essere Musah, Loftus-Cheek e Reijnders, tutti nuovi acquisti che devono quindi trovare confidenza fra loro; infine, il tridente d’attacco con il volto nuovo Chukwueze al fianco del centravanti Giroud e di Rafael Leao.

