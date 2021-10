Diretta Milan Fiorentina primavera/ Streaming video tv: Giunti si rilancerà?

DIRETTA MILAN FIORENTINA PRIMAVERA: OCCASIONE IMPORTANTE PER GIUNTI

Milan Fiorentina primavera, in diretta dal Centro sportivo Vismara di Milano, è la partita in programma oggi, domenica 31 ottobre 29021: fischio d’inizio fissato per le ore 10.45. Si accende la settima giornata del primo campionato giovanile e subito in questa domenica ecco che ci para davanti la diretta tra Milan e Fiorentina primavera, match che pure potrebbe essere l’occasione di rinascita per il tavolo di Giunti. Dopo un avvio di stagione disastroso, tra campionato e Youth league, i rossoneri hanno rialzato la testa solo pochi giorni fa, tenendo la prima vittoria della stagione ai danni del Lecce per 2-1.

Successo che pure per un momento ha portato i meneghini fino al bordo superiore della zona rossa della classifica e che certo fa sperare oggi i tifosi in una chance di redazione. Per Giunti però confermarsi e bissare il successo appena conseguito non sarà impresa facile: di contro ecco una Fiorentina primavera in grandissima forma, che pure, grazie alle tre vittorie di fila appena conseguite contro Sassuolo, Verona e Pescara, è ora volata dino alla zona play off della classifica. Sarà dunque sfida bollente oggi al Vismara: che dirà il campo?

DIRETTA MILAN FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Fiorentina Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN FIORENTINA PRIMAVERA

Benchè pure i rossoneri in settimana siamo stati impegnati anche nei sedicesimi della Coppa Italia, pure Giunti ha davvero necessità di vincere oggi e dunque per le probabili formazioni della diretta tra Milan e Fiorentina primavera, pure saranno tanti i titolari a cui oggi verrà chiesto un nuovo sforzo. Fissato dunque il 4-3-3 per i rossoneri ecco che il tecnico oggi si affiderà ancora a Desplanches tra i pali, mentre in difesa non dovrebbero mancare dal primo minuto Kerkez, Obaretin, Bosisio e Coubis. A centrocampo pure si faranno sentire le assenze per squalifica di Tolomello e Gala (questo sarà fermo 3 turni): ecco allora pronti Bright e Polenghi a fare compagnia a Robotti. Per l’attacco ecco poi uno tra Roback e Rossi in prima punta, con Capone e Traorè ai lati.

Modulo speculare per la Viola di Aquilani, con il tecnico che invece schiererà Kayode, Lucchesi, Frison e Gentile in difesa, mentre Andonov sarà titolare tra i pali gigliati. Per il centrocampo della fiorentina primavera, pure oggi nella 7^ giornata si faranno avanti il capitano Corradini, con Agostineli e Bianco: Disetano, Toci e Egharvba (in rete contro il Pescata nell’ultimo turno) si collocheranno in attacco: pure non scordiamo dalla panchina Gori e Capasso, che scalpitano in cerca di spazio.



