Diretta/ Milan Fiorentina streaming video tv: viola ai piani alti (Primavera)

DIRETTA MILAN FIORENTINA PRIMAVERA: OSPITI FAVORITI!

Milan Fiorentina, in diretta venerdì 24 febbraio 2023 alle ore 16.00 presso il Centro Sportivo Peppino Vismara di Milan, sarà una sfida valida per la 21^ giornata del campionato Primavera 1. Viola ai piani alti, 3 vittorie nelle ultime 4 partite di campionato per la Fiorentina, con l’ultimo 1-0 casalingo contro il Cagliari che ha portato i toscani al quinto posto, a sole 4 lunghezze dal Lecce capolista e a -2 dalla Juventus al secondo posto.

Milan al momento ancora sulla linea di galleggiamento della zona play out, ma l’ultima vittoria sul campo del Cesena ha permesso ai rossoneri di riprendere fiato e soprattutto di puntare la zona della salvezza diretta, fondamentale in una stagione abbastanza travagliata per la Primavera rossonera. All’andata Fiorentina vincente di misura contro il Milan, ultimo precedente in casa milanista il 31 ottobre 2021, anche in quel caso furono i viola a vincere per 0-1.

MILAN FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Fiorentina Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: il canale principale di questa emittente è disponibile al numero 60 del digitale terrestre e dunque l’appuntamento sarà in chiaro per tutti. Possiamo comunque ricordare che le partite del campionato Primavera 1 sono fornite anche con il servizio di diretta streaming video: come di consueto le modalità sono due – sempre con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone – la prima riguarda il sito www.sportitalia.com mentre per la seconda bisognerà installare l’app Sportitalia sui vostri device.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FIORENTINA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Milan Fiorentina Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Peppino Vismara di Milano. Per il Milan, Ignazio Abate schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nava; Casali, Simić, Parmiggiani, Bozzolan; Gala, Stalmach, Foglio; Omoregbe, El Hilali, Sia. Risponderà la Fiorentina allenata da Alberto Aquilani con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Martinelli; Comuzzo, Romani, Kayode; Vitolo, Biagetti, Favasuli, Nardi; Di Stefano, Amatucci; Toci.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MILAN FIORENTINA PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Milan Fiorentina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.











