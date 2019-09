Diretta Milan Inter/ Streaming video DAZN: derby a San Siro (Serie A)

Milan Inter, diretta dall’arbitro Doveri, sarà il derby di Milano che alle ore 20.45 di stasera, sabato 21 settembre 2019, costituirà il piatto forte della quarta giornata di Serie A. Milan Inter è un derby che arriva presto, tra due squadre che in estate hanno cambiato molto. L’Inter di Antonio Conte, a punteggio pieno in classifica, sembra più avanti nel processo di adattamento al nuovo corso, anche se il pareggio in Champions League con lo Slavia Praga dimostra che non tutto è ancora a posto. Il Milan di Marco Giampaolo sta facendo più fatica, però le ultime due vittorie hanno portato serenità e oggi è possibile l’aggancio ai cugini in classifica in caso di vittoria. In ogni caso, Milan Inter sarà come sempre una partita da non perdere: il derby di Milan conserva un fascino unico grazie a due squadre entrambe protagoniste assolute della storia del calcio non solo in Italia, gli ultimi anni sono stati spesso complicati per i rossonerazzurri ma adesso c’è la volontà di tornare grandi. L’Inter è più avanti in questo processo, il Milan però vuole rimontare…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Inter non sarà disponibile sui canali tradizionali della vostra televisione, perchè si tratta di una delle partite in esclusiva sulla piattaforma DAZN in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, volendo sfruttare la televisione, installare l’applicazione direttamente su una smart tv che si possa connettere a internet. Proprio in questi giorni però è iniziata la collaborazione Sky-DAZN, chi tra gli abbonati Sky ha attivato l’offerta potrà seguire il derby sul canale 209 della piattaforma satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER

Nelle probabili formazioni di Milan Inter emergono scelte tattiche differenti per Marco Giampaolo e Antonio Conte. I rossoneri dovrebbero schierarsi con il 4-3-2-1 imperniato su Piatek, alle cui spalle i favoriti per giocare in appoggio al centravanti sono Suso e Paquetà. In difesa ci sarà l’innesto di Conti per sostituire lo squalificato Calabria, in mediana dovremmo vedere le mezzali Kessie e Calhanoglu con Biglia favorito in cabina di regia. In casa Inter i dubbi si concentrano sugli esterni: a destra se la giocano D’Ambrosio, Lazaro e Candreva, a sinistra sono in ballottaggio Asamoah e Biraghi. A centrocampo dovrebbe rientrare Vecino, in attacco Politano scalpita come possibile alternativa alla coppia titolare.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote per il pronostico su Milan Inter. L’agenzia di scommesse sportive Snai vede favoriti i nerazzurri e propone a 2,30 il segno 2. Molto simili invece le quote per le altre due ipotesi: il segno X infatti è proposto a 3,20 mentre con il segno 1 si arriva a 3,25 volte la posta in palio.



