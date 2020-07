Diretta Milan Juventus/ Streaming video DAZN: delicato big match a San Siro (Serie A)

Milan Juventus, che verrà diretta dal signor Guida, si gioca alle ore 21:45 di martedì 7 luglio e rappresenta uno dei due anticipi per la 31^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Arriva un altro intrigante big match a San Siro, e la possibilità per i bianconeri di confermare il loro vantaggio in classifica: proprio grazie al Milan, che ha fatto il colpo grosso all’Olimpico schiantando la Lazio, sono diventati 7 i punti che la capolista deve ora difendere in chiave scudetto, sicuramente allora al Meazza ci sarà meno tensione e meno paura di sbagliare ma Maurizio Sarri sa di dover vincere per chiudere quanto prima la pratica del nono tricolore consecutivo. La forma ad ogni modo è buona: anche nel derby contro il Torino è arrivata una goleada, quattro gol nel giorno in cui Gigi Buffon ha superato Paolo Maldini diventando in assoluto il più presente di sempre in Serie A. Aspettando dunque che prenda il via la diretta di Milan Juventus, possiamo senza dubbio fare qualche valutazione su quello che ci attende a livello di scelte da parte dei due allenatori, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Juventus sarà trasmessa sul canale DAZN1, che troverete al numero 209 del decoder di Sky: anche gli abbonati alla televisione satellitare potranno dunque assistere alla partita di Serie A tramite il loro abbonamento, senza essere necessariamente clienti della piattaforma nata lo scorso anno. Questi ultimi avranno come sempre la possibilità di attivare il servizio di diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per installare l’applicazione DAZN che può essere eventualmente fruibile anche su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS

Stefano Pioli dovrà probabilmente affrontare Milan Juventus senza Calhanoglu, che si è infortunato sabato sera appena dopo aver segnato il quinto gol in campionato: lo sostituisce allora Paquetà, che si prende la posizione di trequartista stretto tra Saelemaekers (Castillejo non recupera) e Bonaventura, anche se a sinistra potrebbe giocare Rebic con la conferma di Ibrahimovic da prima punta. Per il resto il tecnico emiliano non opererà cambi: Kjaer e Alessio Romagnoli guideranno la difesa davanti a Gigio Donnarumma con Andrea Conti (favorito su Calabria) e Theo Hernandez che spingeranno sulle corsie laterali, Kessie e Bennacer formeranno il reparto di mezzo.

Nella Juventus doppia tegola: sono squalificati De Ligt e Dybala. Allora, Sarri manda in campo Rugani per fare coppia con Bonucci al centro della difesa, mentre da centravanti giocherà ovviamente Higuain. Cuadrado e Danilo ancora i due terzini (ma Alex Sandro ha recuperato e potrebbe essere lanciato come titolare), in porta si rivede Szczesny con Cristiano Ronaldo ovviamente confermato, probabilmente insieme a Bernardeschi per completare il tridente offensivo. A centrocampo i dubbi maggiori: altra staffetta Rabiot-Matuidi, poi Pjanic dovrebbe essere il regista davanti al reparto arretrato con Bentancur che farà la mezzala sul centrodestra.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Milan Juventus l’agenzia Snai ha emesso le sue quote, che indicano nella squadra bianconera la favorita per la vittoria: questa eventualità è regolata dal segno 2 e vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,10 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto, mentre siamo ad un valore di 3,45 sia che puntiate sul segno 1 (per il successo dei rossoneri) sia che pensiate all’ipotesi del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X.

