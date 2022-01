Diretta Milan Juventus/ Streaming video tv: San Siro ospita il big match (Serie A)

DIRETTA MILAN JUVENTUS: BIG MATCH A SAN SIRO

Milan Juventus, in diretta domenica 23 gennaio alle ore 20:45 dallo stadio San Siro di Milano, è il big match della ventitreesima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri arrivano alla sfida contro la Juventus, dopo la rimonta casalinga subita contro lo Spezia, partita terminata con il punteggio di 1-2 in favore della squadra ligure. Quest’ultimo risultato ha permesso all’Inter di incrementare il vantaggio di un punto sulla squadra di Stefano Pioli. Il Milan vorrà così riscattare l’ultima uscita negativa in campionato, la quale ha fermato a tre la striscia di vittorie consecutive. Con un successo, i rossoneri allontanerebbero anche la stessa Juventus, diretta concorrente per un posto in Champions League.

Pronostico Milan Juventus/ Novellino: “Pioli da scudetto ma Allegri…” (esclusiva)

La Juventus è reduce dalla vittoria casalinga sull’Udinese, successo conseguito grazie al risultato di 2-0. La squadra allenata da Massimiliano Allegri, dopo un inizio di campionato piuttosto negativo, sembra aver trovato la giusta continuità di risultati. Nelle ultime cinque gare disputate, i bianconeri hanno vinto quattro volte e pareggiato una, contro il Napoli. Con un successo, la Juventus tornerebbe in lotta per le zone nobili della classifica, accorciando il divario dal Milan, che al momento è di 7 lunghezze. La gara di andata, disputata a settembre, è terminata in parità con il punteggio di 1-1. Al momentaneo vantaggio di Morata per la Juventus, ha risposto Rebic per il Milan.

MARIA CHIARA GAVIOLI TROVATA MORTA/ Imprenditrice ed ex di Massimiliano Allegri

DIRETTA MILAN JUVENTUS STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Milan Juventus di Serie A sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisognerà essere abbonati al servizio e disporre di una Smart Tv connessa ad internet o di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC con l’applicazione dedicata installata. La gara non sarà quindi una delle tre partite trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN JUVENTUS

Vediamo ora le probabili formazioni della diretta Milan Juventus, le quali scenderanno in campo nella gara valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, dovrebbe schierare i suoi uomini con il consueto modulo 4-2-3-1. In difesa rientra Romagnoli, il quale comporrà la coppia centrale con Kalulu. In mediana, Tonali dovrebbe tornare titolare, con Ibrahimovic a guidare l’attacco. Questa la probabile formazione titolare del Milan: Maignan; Florenzi, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, B. Diaz, Leao; Ibrahimovic.

DIRETTA/ Juventus Udinese (risultato finale 2-0): la chiude McKennie!

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, risponderà schierando la sua squadra con un 4-4-2. In difesa, de Ligt farà coppia con Chiellini, mentre sugli esterni ci saranno Cuadrado e De Sciglio. Bernardeschi tornerà dal primo minuto, con Dybala e Morata a comporre il duo d’attacco. Ecco la probabile formazione titolare dei bianconeri, in vista della trasferta di San Siro: Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, De Sciglio; McKennie, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Morata.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Milan Juventus di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta una gara piuttosto equilibrata. Sembrano leggermente favoriti i rossoneri, con la vittoria del Milan, abbinata al segno 1, quotata 2.65. L’eventuale pareggio tra le due squadre, con segno X, viene presentato con una quota di 3.20. Il successo esterno della Juventus, con segno 2, è proposto a 2.70.

© RIPRODUZIONE RISERVATA