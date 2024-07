Oriana Sabatini, chi è la moglie di Paulo Dybala/ In Argentina è conosciutissima: ecco perché…

Oriana Sabatini, ecco chi è la moglie di Dybala: una vip in Argentina dopo che…

Cantante, attrice e modella, in Argentina è conosciutissima: parliamo di Oriana Sabatini, la moglie del calciatore Paulo Dybala. Diventata famosa grazie a canzoni come “Lo que tienes” e “Luna llena,” lady Dybala ha costruito una notorietà importante in Sudamerica, ma negli ultimi tempi anche in Italia il suo nome è diventato piuttosto conosciuto. Nata nel 1996 e figlia dell’attore Osvaldo Sabatini e dell’attrice e modella venezuelana Catherine Fulop, Oriana ha ripercorso le orme dei genitori che le hanno trasmesso la passione per la musica, il cinema e il teatro.

La carriera di Oriana inizia da giovanissima, a tredici anni, quando appare sul piccolo schermo prendendo parte a un episodio della soap opera uruguaiana “Porque te Quiero Así”. Negli anni successivi diventa protagonista nella telenovela argentina “Aliados” e vince il premio Kids’ Choice Award come Rivelazione dell’anno e come Attrice preferita.

Paulo Dybala e l’amore per la moglie Oriana Sabatini, conosciuta nel 2018

La moglie di Dybala ha lavorato anche in una campagna pubblicitaria per L’Oréal e nel frattempo esordisce nella musica con “Love me down easy.” Ha l’onore di bruciare le tappe aprendo il concerto di Ariana Grande, presentando i suoi nuovi brani “Stay or run” e “What u gonna do.” Qualche mese più tardi, in Argentina, apre il concerto “A Head Full of Dreams” dei Coldplay, continuando a riscuotere successo anche come attrice.

E l’amore con Paulo Dybala? La scintilla scatta nel 2018, almeno quando il calciatore argentino della Roma, precedentemente alla Juventus, si mostra per la prima volta pubblicamente al suo fianco. Dopo cinque anni insieme, annunciano il fidanzamento e il matrimonio. E oggi diventano finalmente ufficialmente marito e moglie.

