Matrimonio Paulo Dybala e Oriana Sabatini: location e invitati/ Nozze a Haras de Exaltación de la Cruz

Oggi, sabato 20 luglio, ci sarà il matrimonio di Paulo Dybala e Oriana Sabatini che diventeranno ufficialmente marito e moglie. Le nozze si celebreranno in Argentina, nella splendida location di Haras de Exaltación de la Cruz. Per il grande giorno di Paulo e Oriana sono previsti circa trecento invitati, tra cui molti vip del mondo del calcio e dello spettacolo. Tra gli ospiti di Paulo Dybala ci saranno sicuramente Leandro Paredes e sua moglie Camilla Galante, ma anche Álvaro Morata e la sua compagna Alice Campello. Come preannunciato da Oriana in una recente intervista, non mancherà il vino dell’amico di Paulo, Leandro Paredes, che sogna di stappare una bottiglia speciale per questo giorno così importante per Dybala.

Se la location argentina del matrimonio di Paulo Dybala e Oriana Sabatini incuriosisce gli appassionati, bisognerà armarsi di pazienza perché difficilmente circoleranno foto del dell’evento. Infatti, la madre della sposa ha spiegato in tempi non sospetti quali saranno le regole da osservare da parte degli invitati.

Le regole di Dybala e Oriana Sabatini: godersi la splendida location e il matrimonio senza telefoni

“Nessuno degli invitati potrà portare con sé il cellulare, è severamente proibito. Abbiamo assicurato a tutti gli ospiti di godersi l’evento perché ci sarà una persona che penserà a foto e video e ritrarrà ogni singolo invitato”, aveva detto la mamma della sposa.

Insomma, tutto sembra sia stato pensato nei minimi dettagli. Dalla location agli invitati, passando ovviamente per gli abiti: quello della sposa sarà firmato da Dolce & Gabbana, mentre quello indossato dal calciatore della Roma sarà di Battistoni. La torta nuziale, infine, sarà realizzata da Damián Betular, rinomato chef che ha lavorato per grandi star come Will Smith e Mick Jagger.

