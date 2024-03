Diretta/ Milan Lazio Primavera streaming video tv: rossoneri in crisi (17 marzo 2024)

Milan Lazio Primavera, in diretta domenica 17 marzo 2024 alle ore 10.45 presso lo stadio Puma House of Football-Vismara di Milano, sarà una sfida valida per la ventiseiesima giornata del campionato Primavera 1. Rossoneri in crisi dopo l’ultimo ko sul campo del Verona, terza sconfitta nelle ultime quattro partite disputate col Milan che è scivolato fuori dalla zona play off, al momento a tre lunghezze di distanza dal sesto posto.

Dall’altra parte ha ripreso quota la Lazio dopo un passaggio difficile a inizio 2024. I biancazzurri sono reduci da una importante vittoria interna contro il Bologna, terzo successo consecutivo per i ragazzi allenati da Sanderra che si sono ripresi il terzo posto in classifica, a 2 lunghezze di distanza dalla Roma seconda e con 7 punti di vantaggio rispetto al Milan stesso, prima squadra che al momento sarebbe fuori dai play off.

MILAN LAZIO PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Milan Lazio Primavera sarà visibile su Sportitalia, canale al numero 60 del digitale terrestre e di conseguenza in chiaro per tutti gratuitamente. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video. Sarà possibile assistere alla partita sia attraverso il sito www.sportitalia.com e sulla relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Milan Lazio Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Vismara – Puma House of Football di Milano. Per il Milan, Ignazio Abate schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bartoccioni; Bakoune, Simić, Nsiala, Bartesaghi; Victor, Stalmach; Cuenca, Zeroli, Bonomi; Sia. Risponderà la Lazio allenata da Stefano Sanderra con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Magro; Zazza, Dutu, Petta, Milani; Di Tommaso, Bordon, Yordanov; Gonzalez, D`Agostini, Sanà Fernandes.

MILAN LAZIO PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Milan Lazio Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.











