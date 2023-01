Diretta Milan Napoli Primavera/ Streaming video tv: incrocio nelle zone calde!

DIRETTA MILAN NAPOLI PRIMAVERA: SI INSEGUE LA SALVEZZA!

Milan Napoli Primavera, che è in diretta dal Vismara alle ore 14:00 di venerdì 6 gennaio, si gioca per la 13^ giornata nel campionato Primavera 1 2022-2023, e rappresenta dunque il ritorno in campo delle due squadre dopo la lunga sosta per i Mondiali. È una sfida delicata per la salvezza: il Milan, che ha perso a Lecce a metà novembre, al momento ha appena 4 punti di margine sulla zona playout e dunque ha bisogno di trovare maggiore fluidità e continuità in risultati che fino a oggi sono stati decisamente alterni, non del tutto negativi ma nemmeno positivi in senso assoluto, anche considerate le premesse di partenza.

Il Napoli sta anche peggio, perché ha una sola lunghezza sull’Inter: prima della pausa ha pareggiato in casa contro la Sampdoria, dunque adesso non può permettersi di sbagliare per non ritrovarsi a dover affrontare nuovamente lo spareggio per evitare la retrocessione. La diretta di Milan Napoli Primavera sarà pertanto molto delicata, e presumibilmente dominata dalla paura di andare incontro a una sanguinosa sconfitta; vedremo cosa succederà, ma per ora limitiamoci a valutare quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori, nella lettura delle probabili formazioni della partita.

DIRETTA MILAN NAPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Napoli Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: il canale principale di questa emittente è disponibile al numero 60 del digitale terrestre e dunque l’appuntamento sarà in chiaro per tutti. Possiamo comunque ricordare che le partite del campionato Primavera 1 sono fornite anche con il servizio di diretta streaming video: come di consueto le modalità sono due – sempre con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone – la prima riguarda il sito www.sportitalia.com mentre per la seconda bisognerà installare l’app Sportitalia sui vostri device.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI PRIMAVERA

Portiere rossonero squalificato nella diretta Milan Napoli Primavera: Lapo Nava è out, dunque Torriani prenderà il suo posto e davanti all’estremo difensore avremo una linea con Coubis e Jan Simic centrali mentre Bakoune e Bartesaghi agiranno come terzini. Ignazio Abate poi pensa a un centrocampo nel quale siano schierati Stalmach, Pluvio e Gala, nel tridente avanzato è possibile che uno tra Omoregbe e Diego Sia prenda il posto di Scotti come esterno destro, dall’altra parte dovremmo avere la conferma di Alesi con Lazetic che farebbe il centravanti, insidiato comunque da Martinazzi.

Il 3-4-2-1 di Nicolò Frustalupi dovrebbe prevedere Obaretin, Benedetto Barba e Daniel Hysaj davanti a Boffelli, favorito su Turi in porta; Gioielli e Iaccarino sarebbero i due centrali di un centrocampo completato da due esterni che possono essere Gningue e Acampa, insidiati rispettivamente da Marchisano ed Enrico Giannini. Sulla trequarti ci sono pochi dubbi circa la presenza di Spavone, Lorenzo Russo e Landry Boni sono in ballottaggio con Marranzino per l’altra maglia; come prima punta, Leonardo Rossi è in vantaggio su Pesce.











