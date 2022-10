Diretta Milan Primavera Chelsea/ Streaming video tv: per il primato! (Youth League)

DIRETTA MILAN PRIMAVERA CHELSEA: PARTITA FONDAMENTALE!

Milan Primavera Chelsea, partita diretta dall’arbitro belga Bram Van Driessche, si gioca alle ore 14:30 di martedì 11 ottobre: presso il Centro Sportivo Vismara va in scena il match per la 4^ giornata nel gruppo E di Youth League 2022-2023. I giovani rossoneri stanno facendo bene: contro una squadra che ha disputato quattro finali di questa competizione hanno pareggiato in trasferta sei giorni fa, comandano la classifica del girone e dunque hanno una bella occasione per fare un passo avanti verso la qualificazione, detto comunque che la strada per il prossimo turno rimane a oggi tutt’altro che scontata.

Probabili formazioni Milan Chelsea/ Quote: Gabbia titolare? (Champions)

Il Chelsea è la delusione del gruppo: mancare la vittoria oggi significherebbe abbandonare quasi del tutto le speranze, e dunque vedremo dei giovani inglesi combattivi nella partita di oggi, in cui il Diavolo deve anche riscattare la sconfitta interna contro l’Empoli subita nell’ultima di campionato. Aspettando allora che la diretta di Milan Primavera Chelsea prenda il via, possiamo fare una rapida valutazione sul modo in cui i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Vismara, prendendoci del tempo per analizzare nel dettaglio le probabili formazioni di questa interessante e delicata partita.

DIRETTA/ Chelsea Milan (risultato finale 3-0): serata da dimenticare per i rossoneri

DIRETTA MILAN PRIMAVERA CHELSEA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Primavera Chelsea verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento sarà dunque riservato agli abbonati, perché è qui che le partite delle squadre italiane impegnate nella Youth League sono fornite. L’alternativa per tutti i clienti è come sempre quella della diretta streaming video di Milan Primavera Chelsea, un servizio che non comporta costi aggiuntivi: in assenza di un televisore basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Probabili formazioni Chelsea Milan/ Quote, rossoneri decimati a Stamford Bridge

PROBABILI FORMAZIONI MILAN PRIMAVERA CHELSEA

Per la diretta Milan Primavera Chelsea Ignazio Abate potrebbe confermare le scelte di settimana scorsa: nel suo 4-3-3 allora vedremmo Dorian Paloschi e Jan Simic a protezione del portiere Nava, con due terzini che sarebbero Bakoune e Bartesaghi (rispettivamente a destra e sinistra) e un centrocampo nel quale Marshage giocherebbe come regista basso con la collaborazione di Eletu e Zeroli sulle mezzali (qui l’alternativa è Pluvio). Nel tridente offensivo spazio a Chaka Traoré e El Hilali; Mangiameli e Jacopo Longhi si giocano il posto come centravanti.

Il Chelsea di Ed Brand agisce con un modulo speculare: Curd il portiere, Hughes e Akomeah a formare la coppia centrale in difesa con Josh Acheampong e Sturge a giostrare sulle corsie laterali. In mediana il perno di riferimento per la manovra è Tauriainen; McMahon e Dyer dovrebbero posizionarsi ai suoi lati, mentre nel reparto avanzato ecco la prima punta che ancora una volta dovrebbe essere Soonsup-Bell, a destra ci sarebbe Mendel-Idowu mentre sull’altro versante un possibile ballottaggio con Tyrique George che insidia la maglia di Castledine.











© RIPRODUZIONE RISERVATA