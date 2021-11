Diretta Milan Primavera Porto/ Streaming video tv: sfida complicata in Youth League

DIRETTA MILAN PRIMAVERA PORTO: CONTRO LA CAPOLISTA

Milan Primavera Porto sarà diretta dall’arbitro maltese Trustin Farrugia Cann: appuntamento alle ore 14:30 di mercoledì 3 novembre presso il Centro Sportivo Vismara, dove si gioca per la 4^ giornata nel gruppo B di Youth League 2021-2022. Come per la prima squadra, superare il girone sarà un’impresa per i giovani rossoneri: nel match di andata contro i Dragoni hanno perso 3-1 e sono ultimi in classifica con appena 1 punto, seconda e terza ne hanno 4 e dunque mancare la vittoria oggi significherebbe dare l’addio ai sogni di gloria.

L’unico punto raccolto dalla squadra di Federico Giunti nel girone di Youth League è quello maturato contro l’Atletico Madrid, mentre i giovani portoghesi sono primi con 7 punti; sfida complessa, vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Milan Primavera Porto ma intanto possiamo dare uno sguardo a quelle che saranno le scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita che tra poco si gioca al Vismara.

DIRETTA MILAN PRIMAVERA PORTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Primavera Porto non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: per questa partita di Youth League non dovrebbe essere a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video, e quindi per avere informazioni utili vi potrete rivolgere al sito ufficiale della UEFA (www.uefa.com) naturalmente all’apposita sezione, o anche agli account che le due società- in particolare quella rossonera- mettono a disposizione sui social network, con Facebook e Twitter come principali riferimenti.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN PRIMAVERA PORTO

Nel 4-3-3 di Giunti per Milan Primavera Porto potremmo vedere una squadra simile a quella che ha perso due settimane fa. In porta andrà Pseftis, davanti a lui Bosisio e Obaretin comandano una difesa completata da Coubis e Kerkez, poi a centrocampo attenzione a Bright e Polenghi che insidiano le due maglie di Gala e Foglio, con Robotti che potrebbe essere l’unico confermato del reparto. Davanti Roback è favorito su Leonardo Rossi, Alesi invece può scalzare Chaka Traoré mentre El Hilali giocherà regolarmente, largo a destra.

Conferme nel 4-2-3-1 di Tulipa, che manda Gabriel Brás e David Vinhas a protezione del portiere Ivan Cardoso, con Macedo e Rodrigo Pinheiro terzini; Abreu e Folha formano la cerniera mediana che supporta la trequarti, dove Vasco Sousa sarà supportato dal lavoro che Boaitey e Candé garantiranno dalle corsie esterne. In attacco il ballottaggio aperto è tra Jorge Meireles e Doro Dabo, con il primo che ancora una volta dovrebbe essere titolare.



