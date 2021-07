Diretta Milan Pro Sesto/ Streaming video tv: rossoneri al via con derby (amichevole)

DIRETTA MILAN PRO SESTO: TORNA IN CAMPO IL DIAVOLO

Milan Pro Sesto, in diretta alle ore 17:00 di sabato 17 luglio, inaugura ufficialmente la stagione 2021-2022 della squadra rossonera: siamo a Milanello, dunque il Diavolo inizia a lavorare a casa propria e lo fa con una prima amichevole che rappresenta sostanzialmente un derby, contro un’avversaria che dopo 10 anni ha ritrovato la Serie C e ha mantenuto la categoria con una salvezza sofferta, soprattutto considerate quelle che erano le premesse e il modo in cui si era messo il girone di andata (avremo comunque tempo per parlare di questo club).

Per il Milan inizia dunque una stagione importante, che dovrà essere di conferma e salto di qualità: dopo aver ripreso la qualificazione in Champions League i rossoneri, secondi nell’ultima Serie A, sono ora chiamati a provare a vincere quello scudetto che hanno soltanto accarezzato prima del grande ritorno dell’Inter. Stefano Pioli è stato giustamente confermato in panchina, ma sa di dover dimostrare di meritarsi il posto: vedremo dunque come andranno le cose, e aspettando la diretta di Milan Pro Sesto possiamo ipotizzare quali siano le scelte dell’allenatore nell’analisi delle probabili formazioni.

DIRETTA MILAN PRO SESTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Pro Sesto, come già annunciato e salvo variazioni di palinsesto, sarà trasmessa su Milan Tv: sarà dunque il canale tematico dedicato interamente al mondo rossonero a fornire le immagini di questa prima amichevole estiva. La possibilità di seguire il match sarà anche con la diretta streaming video: in questo caso vi dovrete dotare di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di YouTube, selezionando poi il canale ufficiale della società rossonera.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN PRO SESTO

Per il momento, e dunque anche in Milan Pro Sesto, la rosa a disposizione di Pioli è ristretta a causa delle assenze di chi ha giocato Europei e Copa America e chi invece prenderà parte al torneo olimpico: nel 4-2-3-1 impostato dal tecnico parmense possiamo dunque ipotizzare Plizzari (rientrato dai prestiti e al momento in ballottaggio con Tatarusanu) in porta, con una difesa che potrebbe essere formata dai centrali Tomori e Alessio Romagnoli (o Caldara, anche perché il capitano potrebbe partire) con Andrea Conti e Theo Hernandez a presidiare le corsie laterali, mentre nel duo di centrocampo potremmo vedere all’opera Krunic e Tonali. Da valutare anche il tridente offensivo: Ibrahimovic dovrebbe svolgere ancora lavoro differenziato (come Calabria e Bennacer), di conseguenza Rafael Leao si gioca il posto di centravanti con il giovane Colombo con Castillejo e Saelemaekers in ballottaggio per la maglia sulla fascia destra, sull’altro versante invece dovrebbe agire Hauge.

