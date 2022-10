Diretta/ Milan Roma Primavera streaming video tv: la super sfida tra big

DIRETTA MILAN ROMA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Milan Roma Primavera, in diretta sabato 22 ottobre 2022 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo Peppino Vismara di Milano, sarà una gara valida per la nona giornata del campionato Primavera 1 2022-2023. Inizia con il botto questo sabato di grande calcio per la Primavera, punti importantissimi quelli in palio in casa dei rossoneri.

Il Milan ha raccolto 12 punti nelle prime otto giornate, frutto di quattro vittorie e quattro sconfitte. Il Diavolo nell’ultimo turno ha superato l’Udinese per 2-3. La Roma, invece, è a quota 17 punti, raccolti grazie a cinque vittorie, due pareggi e una sconfitta. I giallorossi nell’ultima giornata hanno sconfitto 1-0 il Verona.

MILAN ROMA PRIMAVERA VIDEO STREAMING E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta tv di Milan Roma Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: il canale lo trovate al numero 61 del vostro televisore. Sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, e il match Milan Roma Primavera della 9^ giornata nel campionato 1 potrà essere seguito, come del resto tutti gli altri, anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi. Sarà la stessa emittente a fornirne la possibilità: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com, o in alternativa scaricare e installare la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA PRIMAVERA

Qualche dubbio ancora da risolvere per Abate e Guidi, ma è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Milan Roma Primavera. I padroni di casa scendono in campa con il 4-3-3: Nava, Bakoune, Simic, Coubis, Bozzolan, Eletu, Gala, Pluvio, Traore, Lazetic, Omoregbe. Passiamo adesso ai giallorossi, anche loro schierati con il 4-3-3: Boer, Missori, Keramitsis, Chesti, Oliveras, Pisilli, Faticanti, Tahirovic, Cassano, Satriano, Volpato.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Milan Roma Primavera vedono favorita la compagine capitolina. Prendiamo come riferimento le quotazioni di Golbet: la vittoria del Milan è a 3,10, il pareggio è quotato 3,60, mentre la vittoria della Roma è a 1,95. Gli analisti prevedono grande spettacolo: Over 2,5 a 1,51 e Under 2,5 a 2,20. Simili anche le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,44 e 2,40.

