Diretta Milan Sassuolo/ Streaming video tv: Pioli a caccia del tris (Serie A)

Milan Sassuolo viene diretta dal signor Gianluca Manganiello e si gioca alle ore 15:00 di domenica 15 dicembre, presso San Siro: siamo nella 16^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020, e per i rossoneri c’è una bella occasione per risalire la corrente in classifica dopo le due vittorie in trasferta. Terza sfida consecutiva contro squadre emiliane: i colpi di Parma e Bologna hanno ridato al Milan un po’ di fiducia dopo il periodo complicato e adesso Stefano Pioli dovrà provare a fare il definitivo salto di qualità andando a onorare il fattore campo, contro una squadra che non riesce a trovare ritmo. Dopo il bel pareggio in casa della Juventus infatti il Sassuolo ha colto un altro 2-2, ma di natura ben diversa: in vantaggio di due reti si è fatto rimontare al 90’ dal Cagliari sprecando una bella opportunità per allontanare forse definitivamente la zona retrocessione, così che ora per Roberto De Zerbi questo impegno pomeridiano assume contorni più delicati. Vediamo dunque in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Meazza, leggendo le probabili formazioni mentre aspettiamo la diretta di Milan Sassuolo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Sassuolo verrà trasmessa sui canali di Sky Sport, e dunque solo gli abbonati al pacchetto Calcio della televisione satellitare potranno quindi seguire questa partita di Serie A, eventualmente sfruttando (qualora impossibilitati a mettersi davanti al televisore) il servizio di diretta streaming video garantito dall’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO

Nelle probabili formazioni di Milan Sassuolo notiamo che Stefano Pioli potrebbe confermare gli stessi undici che avevano iniziato al Dall’Ara: dunque, davanti a Gigio Donnarumma una difesa che salvo defezioni è sempre stata invariata, con Musacchio e Alessio Romagnoli centrali e due terzini come Andrea Conti e Théo Hernandez. A centrocampo Kessie vince il ballottaggio su Paquetà e Bonaventura si prende l’altra maglia sull’interno, Bennacer sarà il playmaker basso mentre nel tridente offensivo avremo Suso e Calhanoglu che accompagneranno Piatek, tornato a segnare anche se solo su rigore. Sassuolo con il solito 4-2-3-1: scalpita Consigli che potrebbe recuperare e sfilare la maglia da portiere al giovane Turati, davanti a lui dovremmo avere Romagna e Marlon (ma insidiato da Gian Marco Ferrari) mentre Toljan e Kyriakopoulos saranno ancora i laterali bassi. L’ex Locatelli e Magnanelli dovrebbero formare la coppia in mediana, davanti a loro Djuricic come trequartista stretto tra Domenico Berardi e Boga con Caputo che farà la prima punta di riferimento.

QUOTE E PRONOSTICO

Nel pronostico di Milan Sassuolo stilato dall’agenzia di scommesse Snai i rossoneri partono favoriti: la quota per il segno 1 sulla loro vittoria vale infatti 1,55 volte la puntata con questo bookmaker, mentre arriviamo ad un valore di 4,50 volte la cifra messa sul piatto con il segno X, che identifica il pareggio, e il successo esterno dei neroverdi identificato dal segno 2 vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 5,50 volte la giocata.



