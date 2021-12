Diretta Milan Spal Primavera/ Streaming video tv: i rossoneri non possono sbagliare

DIRETTA MILAN SPAL PRIMAVERA: CERCASI RISCATTO!

Milan Spal Primavera sarà diretta dal signor Dario Madonia, e si gioca alle ore 11:00 di sabato 4 dicembre: è questa una delle partite che inaugurano la 11^ giornata del campionato Primavera 1 2021-2022. Un match delicato soprattutto per i giovani rossoneri che, sconfitti dal Cagliari nell’ultima giornata, restano in zona retrocessione ma da ora potranno concentrarsi esclusivamente sulla corsa alla salvezza, essendo stati eliminati dalla Youth League senza aver mai dato una vera impressione di potercela fare.

La Spal Primavera tutto sommato sta disputando un campionato senza troppi scossoni: mantiene un certo margine sulla zona calda della classifica ma deve stare attenta a non tirare troppo la corda, in particolare settimana scorsa ha incredibilmente perso 5-0 in casa contro il Sassuolo. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Milan Spal Primavera; aspettando che la partita prenda il via, proviamo ora a fare qualche rapida valutazione sulle scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA MILAN SPAL PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Spal Primavera sarà disponibile sul principale canale di Sportitalia, che è quello che trovate al numero 60 del digitale terrestre: appuntamento dunque in chiaro per tutti grazie all’emittente che come sempre si occupa del campionato Under 19. Esiste poi l’alternativa della diretta streaming video, per seguire la partita in mobilità: in questo caso potrete installare l’app Sportitalia su dispositivi come PC, tablet e smartphone oppure visitare direttamente il sito ufficiale, che trovate all’indirizzo www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SPAL PRIMAVERA

Federico Giunti approccia Milan Spal Primavera con il consueto 4-3-3: questa volta al centro del tridente potrebbe trovare spazio Leonardo Rossi, che agirebbe con El Hilali e Andrea Capone che come di consueto sarebbero gli esterni di accompagnamento. In mediana le scelte sembrano fatte con Di Gesù, Alesi e Tolomello – ma attenzione a Bjorklund per un assetto maggiormente offensivo – in difesa invece la coppia centrale sarà formata da Stanga e Obaretin, i terzini saranno Coubis e Kerkez con Desplanches che come sempre occuperà la porta rossonera.

Nella Spal Primavera manca lo squalificato Campagna: Fabrizio Piccareta dunque si dovrebbe affidare a Dell’Aquila per completare la zona di trequarti, che avrà in D’Andrea il giocatore centrale e Orfei il laterale destro. Davanti a tutti, è ballottaggio tra Pinotti e Wilke; poi in porta avremo Rigon, protetto da una difesa che viene formata dai centrali Nador e Csinger e dai terzikni Forapani e Borsoi; in mezzo al campo ci sarà una cerniera di due giocatori, che dovrebbero essere De Milato e Roda entrambi insidiati da Simonetta.



