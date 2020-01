Diretta Milan Spal/ Streaming video Rai: il cammino degli estensi in Coppa Italia

Milan Spal si avvicina, e come sappiamo rappresenta l’esordio dei rossoneri in questa Coppa Italia: la squadra meneghina ha ottenuto il diritto di iniziare il suo cammino agli ottavi grazie al quinto posto dello scorso campionato. Per gli estensi questo invece sarà già il terzo impegno nel torneo: l’esordio era arrivato alla metà di agosto contro la Feralpisalò, squadra di Serie C, battuta 3-1 in rimonta. Gol di Pasquale Maiorino dopo pochi secondi, ribaltone biancazzurro con Federico Francesco (appena dopo) e la doppietta di Mattia Valoti. Nel quarto turno il successo sul Lecce è stato nettissimo: nel solo primo tempo la Spal ha segnato quattro volte con Igor, Alberto Paloschi, Alessandro Murgia e Thiago Cionek. In apertura di ripresa i salentini hanno provato a riaprire la partita con Giannelli Imbula, ma la squadra di Leonardo Semplici ha avuto ancora il tempo di piazzare la manita con Sergio Floccari, cinque marcatori diversi per una vittoria roboante. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Spal verrà trasmessa su Rai Due, e dunque come sempre sarà un appuntamento in chiaro per tutti: la partita di Coppa Italia potrà essere seguita in alta definizione laddove possibile, ma anche attraverso il sito www.raiplay.it con l’ormai consueto servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e sarà attivabile da tutti tramite l’utilizzo di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

I TESTA A TESTA

Sono tanti i precedenti di Milan Spal, che però sono tornati a incrociarsi (nel settembre 2017) dopo un digiuno durato 36 anni. Era il settembre 1981 quando nel girone di Coppa Italia si era giocato a San Siro: il Milan allenato da Gigi Radice si era imposto di misura grazie al gol realizzato da Sergio Battistini. Da quando gli estensi sono tornati in Serie A, i rossoneri hanno sempre vinto allungando così la loro striscia di successi a otto partite: tra questi, quello dello scorso ottobre timbrato dalla punizione di Suso nel campionato corrente. Per trovare l’ultima vittoria della Spal dobbiamo risalire fino al 1978, ancora in Coppa Italia: stavolta però eravamo a Ferrara e i gol decisivi erano stati di Franco Pezzato (doppietta) e Mauro Gibellini, il Milan era allenato da Niels Liedholm. Infine, da segnalare che la Spal ha battuto i rossoneri solo due volte nella storia ma una di queste – la prima – a San Siro: giugno 1957, rete di Benianimo Di Giacomo al 23’ minuto. (agg. di Claudio Franceschini)

ORARIO E PRESENTAZIONE

Milan Spal si gioca in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza, alle ore 18:00 di mercoledì 15 gennaio: ottavi della Coppa Italia 2019-2020 a San Siro, e bella occasione per i rossoneri di confermare il loro buon momento. La vittoria di Cagliari sabato scorso ha rilanciato le ambizioni in campionato, la zona Champions League è ancora lontana ma non così un’Europa League assolutamente alla portata, a patto ovviamente che la squadra continui a marciare ritrovando le sue certezze. Questa sera il Milan parte nettamente favorito contro una Spal che invece non si sa più rialzare e, battuta dalla Fiorentina nel finale, è rimasta ultima in classifica perdendo un’altra occasione per rilanciare la corsa verso la salvezza in una stagione complicatissima. Vedremo dunque come procederanno le cose nella diretta di Milan Spal, ma aspettando il calcio d’inizio possiamo valutare quelle che sono le scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SPAL

Naturalmente Pioli farà turnover in Milan Spal: in porta scatta presumibilmente l’ora di Antonio Donnarumma, che sarà protetto dal nuovo arrivato Kjaer (se già pronto) e da Alessio Romagnoli, mentre sugli esterni si dovrebbero rivedere Calabria e Ricardo Rodriguez. A centrocampo Bennacer dovrebbe giocare ancora come playmaker, sulle mezzali è praticamente certo il rientro di Paquetà e anche Krunic dovrebbe avere la sua maglia; più incerte le scelte nel tridente offensivo, Ibrahimovic va verso la panchina e dunque Rafael Leao e Piatek si giocano il posto da centravanti, con Suso e Rebic che potrebbero agire come esterni. La Spal cambia rispetto a domenica: in porta Demba Thiam può sostituire Etrit Berisha che resta comunque in vantaggio, in difesa l’ex Salamon può guidare il reparto con Thiago Cionek e Tomovic che era squalificato in campionato. Mediana nella quale Valdifiori sarà il regista con ai suoi lati Murgia e Missiroli, sugli esterni invece attenzione al rientro di Marko Jankovic e Reca anche se Strefezza potrebbe comunque giocare, così come Petagna che in avanti dovrebbe rientrare e fare coppia con Floccari o Federico Di Francesco, eventualmente confermato.

QUOTE E PRONOSTICO

Rossoneri chiaramente favoriti nel pronostico su Milan Spal: l’agenzia di scommesse Snai indica la vittoria dei padroni di casa come il risultato più probabile assegnandole un valore di 1,45 volte la somma messa sul piatto (segno 1) e arrivando già ad una quota di 4,50 volte la puntata per il segno X, che identifica l’eventualità del pareggio. Il successo degli estensi, regolato dal segno 2, vi permetterebbe di incassare una cifra corrispondente a 6,25 volte la vostra giocata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA