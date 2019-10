Diretta Milan Spal/ Streaming video tv: Pioli per la prima vittoria (Serie A)

Milan Spal, che sarà diretta dal signor Marco Piccinini e si gioca giovedì 31 ottobre 2019 alle ore 21.00 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valevole per la decima giornata di Serie A 2019-2020. Rossoneri a caccia della prima vittoria da quando Stefano Pioli è approdato in panchina. Avvio difficoltoso per il nuovo tecnico che ha visto la squadra sconfitta in casa della Roma dopo il pareggio interno contro il Lecce. Con 10 punti in classifica il Milan è al momento più vicino alla zona retrocessione che a quella che vale l’Europa, al terzultimo posto attualmente occupato proprio dalla Spal con 7 punti. Un bottino ottenuto interamente nelle partite in casa, con la Spal che tra le mura amiche ha battuto Lazio e Parma e domenica scorsa ha ottenuto anche un prezioso punto contro il Napoli. Ma in trasferta la squadra di Semplici è ancora a secco e proverà a invertire la tendenza a San Siro.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Spal sarà trasmessa in televisione sul satellite sul canale numero 202 (Sky Sport Serie A) per tutti gli abbonati Sky. L’esclusiva sarà disponibile anche in diretta streaming video via internet sempre per gli abbonati alla pay tv satellitare, collegandosi sul sito skygo.sky.it con l’ausilio di un pc, oppure tramite smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sull’applicazione SkyGo.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SPAL

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Milan Spal, giovedì 31 ottobre 2019 alle ore 21.00 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sfida valevole per la decima giornata di Serie A. Il Milan allenato da Stefano Pioli scenderà in campo con un 4-3-3 schierato con: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. Risponderà la Spal guidata in panchina da Leonardo Semplici con un 3-5-2: Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Sala, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della sfida per l’agenzia di scommesse Snai vedono il Milan favorito sulla Spal. Quota per il segno ‘1’ fissata a 2.00, eventuale pareggio quotata 3.75 mentre la quota per il segno ‘2’ viene proposta a 3.50. Le quote per i gol realizzati complessivamente nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 1.55 e l’under 2.5 quotato 2.50.



