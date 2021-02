Diretta/ Milan Stella Rossa (Europa League) streaming video Tv8. Obiettivo reagire

DIRETTA MILAN STELLA ROSSA

Milan Stella Rossa, in diretta giovedì 25 febbraio 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valevole per il match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Milan chiamato a reagire dopo quella che è stata la settimana più difficile della stagione per la squadra allenata da Stefano Pioli. I rossoneri infatti hanno perso in campionato due partite di fila, in casa dello Spezia e nel delicato derby che ha portato l’Inter a +4 sui rossoneri in vetta alla classifica. Nel mezzo, la vittoria sfumata al Marakana di Belgrado con il Milan che ha visto sfumare in extremis un successo che avrebbe permesso di ipotecare l’accesso agli ottavi di finale di Europa League.

Il 2-2 mette comunque Ibra e compagni in una posizione di vantaggio ma la Stella Rossa ha la sfrontatezza di cercare il colpaccio, con Dejan Stankovic in panchina e una situazione di classifica abbastanza tranquilla in campionato, col primato in classifica mantenuto a +6 sul Partizan secondo grazie all’ultima vittoria esterna sul campo dello Spartak Subotica.

DIRETTA MILAN STELLA ROSSA STREAMING VIDEO TV8: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Stella Rossa sarà trasmessa in chiaro sul digitale terrestre su Tv8 e sul satellite sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Europa League 2020-2021. Gli abbonati alla pay tv satellitare potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN STELLA ROSSA

Le probabili formazioni della sfida tra Milan e Stella Rossa allo stadio Giuseppe Meazza. I padroni di casa allenati da Stefano Pioli scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Krunic, Leao; Rebic. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Dejan Stankovic con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Borjan; Milunovic, Pankov, Degenek; Gobeljic, Kanga, Petrovic N., Gajic; Ben Nabouhane, Ivanovic; Falcinelli.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Milan Stella Rossa: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 1.43 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 7.00 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 4.75 volte l’importo scommesso.



