Milan Torino sarà diretta dall’arbitro Gianluca Aureliano della sezione AIA di Bologna, designato per l’anticipo di spicco della decima giornata di Serie A. Allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro saranno in azione anche i due guardalinee Colarossi e Paganessi, il quarto uomo Zufferli ed infine davanti al monitor VAR anche l’addetto Massa e al suo fianco l’assistente AVAR Giua. Fischietto ormai di notevole esperienza, andiamo comunque a presentare meglio il signor Gianluca Aureliano, nato il 29 febbraio 1980 a Bologna.

In questo campionato di Serie A 2021-2022 c’è già un precedente con il Torino per Aureliano, che diresse i granata in occasione della netta vittoria casalinga per 4-0 contro la Salernitana del 12 settembre scorso, partita caratterizzata da due soli cartellini gialli. Con il Milan sarà invece il primo incrocio stagionale per Gianluca Aureliano, per il quale citiamo Napoli Venezia della prima giornata perché il 22 agosto scorso dovette ricorrere a otto cartellini gialli, un’espulsione per rosso diretto e due calci di rigore per gestire una partita a dir poco vivace. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

La diretta tv di Milan Torino non sarà a disposizione sui canali tradizionali della nostra televisione: il fornitore ufficiale della Serie A è DAZN e, secondo le fasce orarie di questa 10^ giornata, la partita in questione non fa parte di quelle che vengono condivise con Sky. Solo i clienti della piattaforma potranno di conseguenza assistere al match, tramite il servizio di diretta streaming video e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, oppure una smart tv dotata di connessione a internet.

Milan Torino è in diretta da San Siro, e si gioca alle ore 20:45 di martedì 26 ottobre: è uno degli anticipi nella 10^ giornata del campionato di Serie A 2021-2022, un bell’appuntamento di un turno infrasettimanale che potrebbe confermare i rossoneri al primo posto della classifica. Grazie alla sofferta vittoria di Bologna il Milan ha infatti agganciato il Napoli, che ha interrotto la sua serie all’Olimpico: ora Stefano Pioli sogna in grande, siamo solo all’inizio del campionato ma certamente il passo che la sua squadra sta tenendo autorizza a pensare concretamente allo scudetto.

Il Torino ha invece battuto il Genoa, respirando e ottenendo 3 punti davvero importanti per la corsa alla salvezza: la situazione di classifica non era pessima, ma Ivan Juric chiedeva una risposta alla squadra e questa è prontamente arrivata. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Milan Torino, ricordando che i turni infrasettimanali possono sempre nascondere delle insidie; aspettando che si giochi, facciamo una rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

Ancora tanti indisponibili per Pioli in Milan Torino, ma le belle notizie sono i rientri di Theo Hernandez e Kessie: entrambi dovrebbero dunque essere titolari, il primo terzino sinistro e il secondo a fare coppia con Tonali o Bennacer in mezzo al campo, supportando una trequarti sulla quale Krunic dovrebbe nuovamente giocare da centrale, con Castillejo che può avere una chance a destra e Rafael Leao che opererà sull’altro versante. Giroud o Ibrahimovic come prima punta, poi in difesa Alessio Romagnoli potrebbe far rifiatare Tomori giocando insieme a Kjaer; a destra ci aspettiamo titolare Kalulu, con Mirante che insidia Tatarusanu per la porta.

Nel Torino mancherà ancora Mandragora: nel settore nevralgico ecco allora Pobega che scala per mettersi al fianco di Lukic, sulla trequarti quindi saranno titolari sia Praet che Brekalo. Davanti, la staffetta tra i due attaccanti dovrebbe premiare Belotti con Sanabria che andrebbe quindi in panchina; in porta come sempre avremo Vanja Milinkovic-Savic, poi una difesa a tre che non dovrebbe cambiare con Bremer al centro, stretto tra Djidji e Ricardo Rodriguez che è anche uno degli ex di questa partita di San Siro.

L’agenzia Snai ha proposto il suo pronostico su Milan Torino, e dunque possiamo andare a vedere cosa ci dicano le quote per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,60 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del segno X che regola il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 4,00 volte la vostra puntata mentre con la vittoria degli ospiti, per la quale dovrete puntare sul segno 2, andreste a guadagnare una cifra che ammonta a 5,75 volte l’importo investito.

