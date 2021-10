Video/ Bologna Milan (2-4): highlights e gol. Gara pazza al Dall’Ara!

Partita davvero pirotecnica quella ammirata ieri sera al Dall’Ara per la nona giornata della Serie A: al triplice fischio finale il Milan ha superato il Bologna padrone di casa col risultato di 4-2, con gli emiliani che pure hanno chiuso il match in nove. Per Pioli tre punti di gran peso, arrivati dopo una girandola di emozioni, che per il momento lo porta alla prima posizione della classifica di Serie A.

Raccontando ora delle emozioni dell’incontro, va detto che al via sono subito i rossoneri a prendere in mano le redini del gioco e già al 16’ pure volano in vantaggio per 1-0 con gran gol di Leao. Al 20’ del primo tempo è però colpo di scena con il rosso dato a Soumaoro e confermato dal Var, con il Bologna dunque che perde un uomo: in superiorità numerica per il Diavolo si fa tutto in discesa dopo i primi minuti comunque intensi. Al 35’ è bis per gli ospiti con Calabria e pure sono poche altre emozioni prima dell’intervallo: la partita pareva quasi già finita, almeno per quanto visto fin qui in campo.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa assistiamo a un match molto diverso, e che al triplice fischio finale ha lasciato parecchio amaro in bocca a Pioli e non pochi dubbi. Tornati in campo il Diavolo appare annebbiato: il Bologna ne approfitta subito e in appena sette minuti riacciuffa i rossoneri, prima con l’autogol di Ibrahimovic, e poi con la rete di Barrow al 52’. Pure pochi minuti dopo è nuovo colpo di scena al Dall’Ara con il rosso dato da Valeri a Soriano per eccesso di foga: la squadra di Mihajlovic rimane in nove quando ancora vi sono almeno 30 minuti ancora da giocare.

Nonostante la netta superiorità numerica e pure raggiunto sul 2-2 il diavolo non graffia come dovrebbe e spesso lascia al Bologna anche fin troppo spazio nella propria area. È solo nel finale che arriva il guizzo di Bennacer, che con il sinistro infila Skorupski e segna il gol del 3-2. Il sigillo a questa partita davvero pazza in terra emiliana arriva poi con Ibrahimovic, che firma il poker al 90′ e chiude di fatto i giochi. Al triplice fischio finale il Milan batte per 4-2 il Bologna, ma Pioli lascia il campo con parecchi dubbi sulla tenuta del suo Diavolo, visto decisamente in crisi per lunghi tratti di gioco.

VIDEO BOLOGNA MILAN: IL TABELLINO

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel (42′ st Orsolini), Theate; De Silvestri, Dominguez (18′ st Schouten), Svanberg, Hickey (18′ st Dijks); Soriano, Barrow (18′ st Binks); Arnautovic (38′ st Santander). A disposizione: Bardi, Molla, Mbaye, Vignato, Sansone, Skov Olsen, van Hooijdonk. Allenatore: Mihajilovic

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Toure (40′ st Kalulu); Tonali (1′ st Bakayoko), Bennacer; Castillejo (1′ st Saelemaekers), Krunic (15 st Giroud), Leao; Ibrahimovic. A disposizione: Jungdal, Mirante, Conti, Gabbia, Romagnoli, Maldini. Allenatore: Pioli

ARBITRO: Valeri di Roma

MARCATORI: 16′ pt Leao (M), 35′ pt Calabria (M), 4′ st autogol Ibrahimovic (B), 7′ st Barrow (B), 39′ st Bennacer (M), 45′ st Ibrahimovic (M)

NOTE: Espulsi: 20′ pt Soumaoro (B) per gioco scorretto, 13′ st Soriano (B) per gioco scorretto. Ammoniti: Arnautovic (B); Tonali, Calabria, Saelemaekers (M). Recupero: 2′ pt, 4′ st.

