Diretta/ Milan Udinese, streaming video DAZN: Pioli crede alla rimonta (Serie A)

DIRETTA MILAN UDINESE: RIMONTA ROSSONERA?

Milan Udinese, in diretta mercoledì 3 marzo 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A. Vuole accelerare Stefano Pioli nonostante le assenze: infortunati Ibrahimovic e Calhanoglu ma recuperato Rebic, i rossoneri dopo il colpaccio in casa della Roma sono rimasti a -4 dall’Inter capolista, cancellando la settimana nera dopo i ko contro Spezia e proprio con i nerazzurri nel derby. Nel mezzo, la qualificazione in Europa League ottenuta però in due match di certo non esaltanti contro la Stella Rossa. Il Milan al momento sembra l’unica squadra in grado di reggere il ritmo Scudetto dell’Inter e proverà a confermarsi contro un’Udinese che si è confermata però in salute. Nell’ultimo match i friulani hanno piegato in casa la Fiorentina e salendo a quota 28 punti sono ora a +10 dalla zona retrocessione, un salto di qualità importante ottenuto dai bianconeri nelle ultime settimane. Nelle ultime 7 partite di campionato l’Udinese ha subito una sola sconfitta in casa della Roma, trovando una continuità rincorsa per tutto il girone d’andata.

DIRETTA MILAN UDINESE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Udinese sarà trasmessa sul canale Dazn 1, numero 209 di Sky, per quegli abbonati che abbiano attivato la corrispondente opzione. In alternativa, è disponibile la diretta streaming video tramite la piattaforma Dazn (anche in questo caso a pagamento), che trasmette infatti tre partite di Serie A per ogni giornata.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN UDINESE

Le probabili formazioni della sfida tra Milan e Udinese presso lo stadio Giuseppe Meazza. I padroni di casa allenati da Stefano Pioli scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic; Leao. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Luca Gotti con un 3-5-1-1 così disposto dal primo minuto: Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Arslan, Zeegelaar; Pereyra; Nestorovski.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Milan e Udinese, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.85 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.50 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 4.40 volte la posta scommessa.

