DIRETTA/ Verona Sassuolo Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca, via! (16 dicembre 2023)

DIRETTA VERONA SASSUOLO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci siamo, la diretta di Verona Sassuolo Primavera sta per cominciare. Cosa dire dei precedenti di questa partita? L’anno scorso la vittoria dell’Hellas era stata netta: all’Antistadio Guido Tavellin si era giocato a metà febbraio e, nonostante una classifica peggiore, il Verona Primavera aveva dominato con un 4-0, con beffardo gol di Nicola Patanè in pieno recupero di primo tempo e poi le reti di Federico Caia, ancora Patanè e Denis Cazzadori.

Nelle ultime dieci partite il Sassuolo ha vinto tre volte, meglio ha fatto il Verona con cinque successi, di conseguenza ci sono anche due pareggi; nel quadro recente (anche se si parte dal 2012 per trovare queste dieci sfide) abbiamo anche un successo esterno dei neroverdi, che risale appunto a 11 anni fa per la terza giornata di campionato – torneo ancora diviso in gironi – e i gol di Davide Marini e Guido Gomez, quest’ultimo autore di una doppietta. Adesso finalmente possiamo lasciare che sia il campo a dirci come andranno le cose, finalmente qui è tutto pronto e allora noi dobbiamo metterci comodi e far parlare i protagonisti di questa interessante partita, la diretta di Verona Sassuolo Primavera sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VERONA SASSUOLO PRIMAVERA, STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Sassuolo Primavera non sarà disponibile: questa partita infatti non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma bisogna ricordare che la casa del campionato Primavera 1 è Sportitalia che di fatto fornisce tutte le gare del torneo Under 19.

In questo caso la visione sarà soltanto in diretta streaming video, con tre opzioni: innanzitutto si potrà visitare il sito dell’emittente, sportitalia.com, poi in alternativa rivolgersi al canale Sportitalia SoloCalcio, presente appunto soltanto nella versione in streaming, e infine attivare l’applicazione Sportitalia su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

ALTRA X PER I PADRONI DI CASA?

La diretta Verona Sassuolo Primavera, in programma sabato 16 dicembre alle ore 15:00, racconta del 14esimo turno di campionato. I gialloblu sembrano avere contratto la pareggite: infatti, nelle ultime otto partite disputate sono stati bene sei i pareggi del Verona ovvero contro Empoli, Cagliari, Fiorentina, Inter, Torino e Frosinone. Alcuni di prestigio, altri che sanno di sconfitta, fatto sta che sempre un punto valgono e al momento il Verona si trova al 13esimo posto.

Il Sassuolo è invece terzo, a pari punti col Milan secondo e a -1 dall’Inter capolista. I neroverdi hanno interrotto la loro striscia di sei vittorie consecutive per via del pareggio interno contro la Juventus. I successi erano arrivati nelle sfide con Lecce, Frosinone, Bologna, Monza, Fiorentina e infine Cremonese. Una stagione fin qui oltremodo soddisfacente per il Sassuolo che sogna un posto tra le grandi arrivando ai playoff e sognando lo Scudetto.

DIRETTA VERONA SASSUOLO PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Verona Sassuolo Primavera vedono la squadra di casa scendere in campo col 4-4-2. In porta Toniolo, retroguardia composta da De Battisti, Corradi, Dalla Riva e Rigo. Le fasce saranno occupate da Rihai e Cisse con Patane e Calabrese al centro. In attacco Dentale e Diao.

I neroverdi opteranno invece per un 4-3-1-2. Tra i pali Theiner, difesa a quattro formata da Falasca, Cannavaro, Loeffen e Cinquegrano. Le mezzali saranno Leone e Kumi con Bruno in cabina di regia. Caragea supporterà da trequartista le due punte Russo e Pigati.

DIRETTA VERONA SASSUOLO PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Verona Sassuolo Primavera danno per favorita la squadra di ospite a 2.15. Secondo bet365, la X relativa al pareggio è offerta a 3.35, più alto della quota 2.15 del 2 fisso.

L’Over 2.5 è quotato 1.68 contro i 1.97 del segno opposto mentre Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.52 e 2.20.











