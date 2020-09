Diretta Milan Vicenza/ Streaming video tv: nuova amichevole per Pioli

Milan Vicenza, in diretta dal centro di allenamento Milanello dei rossoneri, è l’amichevole che si disputa alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 9 settembre 2020, in vista dell’inizio della stagione, naturalmente in Serie A per il Milan di Stefano Pioli ed invece in Serie B per quanto riguarda il Vicenza neopromosso dalla Serie C. Ci avviciniamo alla diretta di Milan Vicenza con le indicazioni che sono emerse per i padroni di casa rossoneri nel recente test amichevole contro il Monza di sabato scorso, anche in quel caso una partita contro una neopromossa dalla Serie C alla Serie B, anche se per mille implicazioni certamente più attesa rispetto alla sfida odierna.

Il match con il Vicenza comunque sarà per il Milan una ulteriore tappa di avvicinamento a una stagione nella quale l’obiettivo sarà rientrare nelle prime quattro per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, fondamentale tappa nel progetto di rinascita del Milan. Per il Vicenza invece sarà naturalmente un test di lusso verso la stagione che segna il ritorno dei biancorossi veneti nel campionato di Serie B.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE MILAN VICENZA

Salvo variazioni di palinsesto, dobbiamo segnalare che la diretta tv di Milan Vicenza dovrebbe essere garantita sul canale tematico rossonero Milan Tv e vi sarà pure la diretta streaming video tramite i canali ufficiali della società rossonera per seguire l’amichevole di Milanello.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VICENZA

Dando infine uno sguardo anche alle probabili formazioni di Milan Vicenza, ecco che di fatto i rossoneri di Stefano Pioli saranno ancora una volta privi dei giocatori che già avevano dovuto saltare la precedente amichevole contro il Monza perché impegnati con le rispettive Nazionali.

I protagonisti rossoneri di oggi pomeriggio a Milanello dovrebbero essere all’incirca gli stessi e allora potremmo di nuovo disegnare un modulo 4-2-3-1 che come titolari potrebbe avere Antonio Donnarumma come portiere; nella difesa a quattro Calabria a destra, la strana coppia centrale Duarte-Bellodi e Theo Hernandez a sinistra; in mediana Bennacer e Kessié; sulla trequarti potrebbe ancora trovare spazio il figlio d’arte Maldini, magari con l’esordio da titolare di Brahim Diaz e infine Castillejo in appoggio a Ibrahimovic, che sarà naturalmente – oggi come poi in campionato – il punto di riferimento del Milan, sotto tutti i punti di vista.

