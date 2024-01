DIRETTA MILANO ALBA BERLINO/ Video streaming tv: nove precedenti, 5-4 tedesco (Eurolega, 9 gennaio 2024)

DIRETTA MILANO ALBA BERLINO: I TESTA A TESTA

Abbiamo nove episodi che ci possono raccontare la diretta di Milano Alba Berlino: sono quelli andati in scena nell’Eurolega moderna e cioè dal 2000 a oggi, anche se nel caso specifico bisogna dire che la prima sfida tra queste due squadre è datata ottobre 2019, dunque già un regime di girone unico. Il bilancio vede l’Alba Berlino in vantaggio per cinque vittorie contro quattro; la squadra tedesca ha espugnato il Mediolanum Forum in due occasioni e la più recente fa riferimento alla passata stagione, quando era finita 74-80 alla seconda giornata e Milano aveva mandato in doppia cifra Kevin Pangos (16), Shavon Shields (15) e Kyle Hines (10) ma aveva subito i 13 punti di Jaleen Smith (visto recentemente alla Virtus Bologna ) e Tamir Blatt.

DIRETTA/ Trento Milano (risultato finale 74-79) video streaming tv: Grazulis 20 punti (oggi 7 gennaio 2024)

Per il resto nelle altre sfide di Assago l’Olimpia è sempre riuscita a vincere; nel gennaio dello stesso 2022 si è imposta per 84-76, Maodo Lo giocava per l’Alba Berlino e aveva segnato 13 punti con un ottimo 4/6 dal campo ma Milano aveva risposto con 10 punti e 9 rimbalzi di un Nicolò Melli da 4/5, trovando anche 12 punti di Hines e 10 di Giampaolo Ricci in una partita giocata senza Shields, e nella quale tutto il roster aveva portato il proprio contributo per portare a casa una vittoria importante nella corsa ai playoff poi agguantati. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Milano Bayern (risultato finale 76-62): Olimpia show! (Eurolega, 5 gennaio 2024)

MILANO ALBA BERLINO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta la diretta tv di Milano Alba Berlino sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare: Sky Sport fornisce tutte le partite di Eurolega delle due italiane e non fa eccezione questa, che come di consueto potrà essere seguita anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordando che le partite di Eurolega di cui sopra sono anche sulla piattaforma DAZN, sempre per gli abbonati, possiamo aggiungere che sul sito ufficiale del torneo, www.euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili sul match come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

DIRETTA/ Olympiakos Milano (risultato finale 79-74). Olimpia ko al Pireo! (Eurolega, oggi 2 gennaio 2024)

MILANO ALBA BERLINO: OLIMPIA DI RINCORSA!

Milano Alba Berlino sarà diretta dagli arbitri Juan Carlos Garcia, Rain Peerandi e Mario Majkic: alle ore 20:30 di martedì 9 gennaio il Mediolanum Forum ospita la partita valida per la 20^ giornata di basket Eurolega 2023-2024. Terza di ritorno, e l’Olimpia prosegue la sua rincorsa verso il play in: preziosissima la vittoria contro il Bayern Monaco una settimana fa, adesso Milano si sta realmente avvicinando al decimo posto e, anche se sa bene di non poter tirare i remi in barca, sa anche che proseguire l’avventura in Eurolega è diventata una possibilità concreta, e questa settimana sarà determinante.

L’Olimpia, che nel frattempo si è presa anche il pass per la Final Eight di Coppa Italia, avrà infatti due partite casalinghe nello spazio di tre giorni: giovedì il Mediolanum Forum ospiterà la Stella Rossa e sarà un altro match abbordabile, anche se i serbi sono in ripresa e hanno la stessa posizione di classifica dell’Armani. Vedremo allora cosa succederà tra poche ore nella diretta di Milano Alba Berlino, noi per il momento possiamo ingannare l’attesa provando a citare altri dei temi principali che potrebbero emergere da questa intrigante serata di Eurolega, favorevole all’Olimpia secondo il pronostico.

DIRETTA MILANO ALBA BERLINO: RISULTATI E CONTESTO

Manca poco alla diretta di Milano Alba Berlino, una partita assolutamente intrigante perché potrebbe avvicinare ancor più l’Olimpia al play in: quest’anno ricordiamo che le squadre classificate tra il settimo e il decimo posto giocheranno almeno una partita supplementare rispetto alle prime sei, secondo una formula che ha preso piede in NBA nella stagione della bolla e che poi la lega oltre oceano ha scelto di confermare. Per questo Milano ha un jolly in più da giocarsi, come ovviamente tutte le altre; l’Olimpia intanto ha saputo ricompattarsi e iniziare una nuova Eurolega.

Proprio nel momento in cui Ettore Messina ha perso parecchi elementi del suo roster (Nikola Mirotic, Shavon Shields, Maodo Lo) la sua squadra ha ingranato la marcia e, esattamente come era successo un anno fa, l’arrivo di Shabazz Napier ha per il momento dato quel qualcosa in più per andare a caccia dell’obiettivo. È ancora presto per tracciare bilanci e certamente la concorrenza non manca, ma per il momento possiamo dire che Milano sia assolutamente in corsa per andare a prendersi il play in di Eurolega e che almeno questa sera possa giocare un match abbordabile sapendo di essere favorita, status che dovrà confermare sul parquet del Mediolanum Forum.











© RIPRODUZIONE RISERVATA