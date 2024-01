Diretta/ Milano Bayern (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, via! (Eurolega, 5 gennaio 2024)

DIRETTA MILANO BAYERN (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Sta per farci compagnia la diretta di Milano Bayern, e allora possiamo ricordare un’altra volta che la squadra tedesca è allenata da Pablo Laso, un signore che ha vinto tutto con il Real Madrid e infatti quando è tornato al Wizink Center, recentemente e ovviamente per la partita di Eurolega, ha ricevuto una splendida standing ovation da parte del suo vecchio pubblico. Come già detto la firma di Serge Ibaka può essere un valore aggiunto per il Bayern e infatti lo è già stato per qualche vittoria importante della squadra, ma poi tra le fila bavaresi sta giocando benissimo anche Carsen Edwards, che l’anno scorso era al Fenerbahçe ma ha giocato anche in NBA con Boston e Detroit.

È invece un ex della partita Maodo Lo: al Bayern tra il 2018 e il 2020 vincendo la Bundesliga, nel 2021 quando la squadra ha raggiunto i playoff appunto contro Milano lui si era già trasferito all’Alba Berlino. Adesso per noi è davvero arrivato il momento di metterci comodi e stare a vedere cosa succederà sul parquet del Mediolanum Forum, qui è davvero tutto pronto e quindi la palla a due di Milano Bayern si può davvero alzare! (agg. di Claudio Franceschini)

MILANO BAYERN MONACO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta la diretta tv di Milano Bayern sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare: Sky Sport fornisce tutte le partite di Eurolega delle due italiane e non fa eccezione questa, che come di consueto potrà essere seguita anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordando che le partite di Eurolega di cui sopra sono anche sulla piattaforma DAZN, sempre per gli abbonati, possiamo aggiungere che sul sito ufficiale del torneo, www.euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili sul match come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

I TESTA A TESTA

Lo abbiamo già fatto, ma dobbiamo ricordare che la diretta di Milano Bayern ha la bellezza di 18 precedenti in epoca moderna: il bilancio sorride all’Olimpia che è in vantaggio 11-7, e tre di queste vittorie come ricorderete fanno riferimento al playoff della stagione 2020-2021, quando l’allenatore del Bayern era Andrea Triinchieri che aveva portato i suoi a diventare la prima tedesca di sempre ai quarti di finale di Eurolega. La serie si era poi conclusa sul 3-2 per Milano, senza che il fattore campo saltasse ma con il canestro miracoloso di Zach LeDay che aveva spinto l’Olimpia a vincere gara-1 sulla sirena condizionando l’esito del playoff, e riportando Milano alla Final Four dopo 29 anni di assenza.

In generale invece Milano ha vinto nettamente l’ultima partita disputata al Mediolanum Forum, disputata lo scorso marzo e con il risultato di 99-74, mentre l’ultima affermazione del Bayern ad Assago è del dicembre 2018, con la formula di Eurolega che prevedeva già il girone unico e i tedeschi che erano riusciti a imporsi in volata con il risultato di 78-80. Resta l’unico successo del Bayern sul parquet di Milano, ma vedremo come andranno le cose questa sera… (agg. di Claudio Franceschini)

SPERANZE PLAY IN!

Milano Bayern, che sarà in diretta dal Mediolanum Forum alle ore 20:30 di venerdì 5 gennaio, si gioca per la 19^ giornata di basket Eurolega 2023-2024: è la seconda di ritorno in una competizione nella quale l’Olimpia ha affrontato una crisi (come anche in campionato) ma poi ha improvvisamente ripreso a marciare, ha cambiato passo come dimostrato dalla vittoria contro il Baskonia in piena emergenza ed è ora tornata a sperare nella qualificazione al play in, ricordando che da quest’anno ci sono due squadre in più che superano il girone e potrebbero poi andare ai quarti di finale.

Contro il Bayern, Milano ha giocato e perso un mese esatto fa: una sconfitta dura da accettare e arrivata in overtime, ma questa sera girando la differenza canestri si potrebbe operare il sorpasso ai danni dei tedeschi e fare un passo in più verso l’obiettivo minimo, considerando che andare direttamente ai playoff è utopia. Vedremo allora quello che succederà tra qualche ora nella diretta di Milano Bayern, nel frattempo possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali che potrebbero emergere dall’intrigante serata di Eurolega.

DIRETTA MILANO BAYERN MONACO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Milano Bayern sarà particolarmente delicata perché, come abbiamo già detto, le due squadre in questo momento sono appena sotto la zona play in e possono fare quel salto di qualità necessario a iscriversi alla corsa; il Bayern ha in panchina una garanzia come Pablo Laso e il roster sta pian piano ingranando, certamente l’aggiunta di Serge Ibaka può risultare decisiva in una competizione come l’Eurolega ma, per il momento, i bavaresi si fermerebbero alla regular season e allora hanno bisogno di operare un altro strappo importante.

Così come Milano, che negli ultimi tempi in questa manifestazione ha cambiato proprio faccia: emblematico il modo in cui è stato battuto il Baskonia senza praticamente tutto il quintetto titolare, segno che prima degli accorgimenti tattici Ettore Messina è stato bravo a lavorare sulla mentalità dei giocatori, facendo loro credere come sia del tutto possibile andare a prendersi il play in. Questa sera la diretta di Milano Bayern sarà un altro snodo fondamentale nel futuro dell’Olimpia in Eurolega, vedremo allora chi riuscirà a prendersi la vittoria.











