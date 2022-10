Diretta Villeurbanne Milano/ Streaming video tv: esordio in Eurolega per l’Olimpia!

DIRETTA VILLEURBANNE MILANO: OLIMPIA, PRIMA IN EUROLEGA!

Villeurbanne Milano è in diretta dall’Astroballe, alle ore 20:00 di giovedì 6 ottobre: finalmente torna il grande appuntamento di basket Eurolega 2022-2023, per l’Olimpia l’esordio nel girone unico (ormai una piacevole costante) arriva sul campo della squadra che l’anno scorso ha chiuso all’ultimo posto con appena 8 vittorie, ma che naturalmente non può essere sottovalutata. Milano ha iniziato la sua stagione con una sconfitta: quella in semifinale di Supercoppa nell’eterna sfida alla Virtus Bologna, di conseguenza Ettore Messina ha già perso uno degli obiettivi e ora andrà a caccia di riscatto, sapendo di poter arrivare alla Final Four di Eurolega.

Riscatto che comunque è già arrivato in campionato: domenica infatti l’Olimpia ha battuto Brescia al fotofinish, evitando davvero sul filo di lana di partire 0-2 in stagione. Sarebbe stato tutto ampiamente rimediabile, ma dal punto di vista della fiducia forse certe cose sarebbero venute meno. Adesso a noi non resta che metterci comodi e stare a vedere quello che succederà nella diretta di Villeurbanne Milano; manca ancora qualche ora per assistere al match dell’Astroballe, ma noi possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che emergeranno dalla partita.

VILLEURBANNE MILANO DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Villeurbanne Milano sarà trasmessa sulla televisione satellitare: rimane questa la casa dell’Eurolega per il nostro Paese, nello specifico la partita di questa sera è fornita su Sky Sport Arena, canale che gli abbonati troveranno al numero 204 del loro decoder. Naturalmente in assenza di un televisore sarà possibile come sempre avvalersi del servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: i clienti infatti potranno attivare l’applicazione Sky Go e installarla su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA VILLEURBANNE MILANO: RISULTATI E CONTESTO

L’esordio dell’Olimpia in Eurolega, nella diretta di Villeurbanne Milano, arriva come detto in una partita abbordabile: l’Asvel, allenata da TJ Parker e che ha come presidente il ben più famoso fratello Tony, è la squadra che nell’ultima edizione del torneo ha chiuso la classifica del girone unico. Milano invece per il secondo anno consecutivo si è presa i playoff, dopo averli mancati nelle prime stagioni con la nuova formula: non ha saputo replicare la splendida Final Four del 2021 ma è anche vero che ha dovuto incrociare, da terza della classe e in un accoppiamento parecchio sfortunato, l’Anadolu Efes che ha poi finito per vincere il secondo titolo consecutivo.

È stata fatale la sconfitta in gara-1 al Mediolanum Forum; adesso l’Olimpia è ripartita con un roster rinnovato ma anche parecchie certezze, per esempio quel Nicolò Melli che è reduce da un Europeo straripante, e poi con giocatori come Kevin Pangos, Brandon Davies e Nazareth Mitrou-Long che possono sicuramente aggiungere nuova linfa a un roster che si gioca ancora i playoff come obiettivo minimo, ma punta concretamente alla vittoria dell’Eurolega. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Villeurbanne Milano all’Astroballe…











