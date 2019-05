Diretta Milano Avellino/ Streaming video e tv: la bella al Forum (playoff basket)

Milano Avellino, diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Luca Weidmann e Beniamino Manuel Attard, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, domenica 26 maggio 2019, presso il Mediolanum Forum di Assago, casa delle partite della Olimpia Milano che ospita la Sidigas Avellino in gara-5 dei quarti playoff della Serie A di basket, dal momento che le prime quattro sfide non hanno deciso l’esito di questa serie. Milano Avellino vedrà infatti la squadra allenata da Simone Pianigiani e gli uomini di Massimo Maffezzoli in perfetta parità sul 2-2, per di più con una vittoria a testa in casa e una fuori, con Avellino due volte in vantaggio e due volte ripresa. con le spalle al muro, perché gli irpini conducono nella serie per 2-1. Avellino ha fatto il colpaccio al Forum di Assago in gara-1 e poi si è ripetuta davanti ai propri tifosi in gara-3, Milano invece ha vinto gara-2 e gara-4, nella quale la Armani Exchange ha avuto una grande reazione di carattere che però andrà confermata anche oggi. La pressione è infatti tutta su Milano, che non può fallire, Avellino invece ha una grande impresa a portata di mano, anche se potrebbe pesare sugli irpini l’occasione sprecata due giorni fa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Avellino sarà disponibile soltanto per gli abbonati alla televisione satellitare, che la potranno seguire su Eurosport 2 (canale 211 del decoder); in alternativa, come sempre, l’appuntamento con il campionato di basket Serie A è sulla piattaforma Eurosport Player, della quale bisogna essere clienti e che fornisce tutte le partite della stagione in diretta streaming video, quindi attraverso apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA AVELLINO MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Milano Avellino, dobbiamo certamente sottolineare che la serie è stata finora più equilibrata del previsto. Applausi a Massimo Maffezzoli, che è capo allenatore della Sidigas da poco più di un mese e sta facendo un ottimo lavoro. Due giorni fa tuttavia in gara-4 l’Olimpia ha dimostrato che nella serata giusta può avere una certa superiorità rispetto alla Sidigas. Partenza subito micidiale con uno 0-11 Milano che si commenta da solo, poi l’Armani Exchange allunga ulteriormente fino a toccare il massimo vantaggio sul +17 (25-42) e all’intervallo lungo sono dodici le lunghezze di vantaggio. James Nunnally, che è pure il grande ex, è stato il mattatore con 28 punti dei quali ben 16 nel terzo quarto, grazie ai quali Milano arriva all’ultimo quarto con vantaggio ancora in doppia cifra. Nel finale gli uomini di Pianigiani tengono lontana Avellino, che riesce solo a ridurre lo scarto fino ai sei punti finali sul punteggio di 80-86.



