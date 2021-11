DIRETTA MILANO BARCELLONA/ Video streaming tv: lo storico sorride ai blaugrana

DIRETTA MILANO BARCELLONA: LO STORICO

I precedenti di Milano Barcellona sorridono ai blaugrana: dal 2000 a oggi, ovvero da quando ha preso corpo l’Eurolega moderna, la partita si è giocata 17 volte e le vittorie del Barcellona sono 11. Al Mediolanum Forum se non altro troviamo un 4-4; abbiamo anche una sfida in campo neutro che, l’abbiamo già ricordata, è la semifinale dello scorso 28 maggio con vittoria per 84-82 da parte dei catalani, che avevano poi perso la finale contro l’Anadolu Efes.

Ad ogni modo, l’ultima volta al Forum era stato un dominio blaugrana, perché il Barcellona si era imposto per 72-56; il Barcellona in termini generali ha vinto le ultime 4 partite contro l’Olimpia, e allora per trovare l’ultima affermazione di Milano dobbiamo tornare al primo novembre 2019, naturalmente in regular season, quando al Mediolanum Forum era finita 83-70 con 16 punti e 8 rimbalzi di Vlado Micov e 16 punti e 9 rimbalzi di Luis Scola, mentre il miglior marcatore per la squadra di Ettore Messina era stato Sergio Rodriguez, autore di 17 punti cui aveva aggiunto 7 assist. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MILANO BARCELLONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Barcellona sarà come sempre trasmessa sui canali della televisione satellitare, perché come sappiamo l’Eurolega è tornata qui: dunque l’appuntamento sarà per tutti gli abbonati Sky, che potranno seguire questo match anche con il servizio di diretta streaming video, fornito senza costi aggiuntivi dall’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi la possibilità di visitare il sito ufficiale www.euroleague.net per il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

SCONTRO AL VERTICE!

Milano Barcellona sarà diretta dagli arbitri Ilija Belosevic, Milan Nedovic e Tomasz Trawicki: alle ore 20:30 di giovedì 4 novembre il Mediolanum Forum ospita lo scontro al vertice per la 8^ giornata di basket Eurolega 2021-2022. Le due squadre comandano la classifica con 6 vittorie e una sola sconfitta: il Barcellona è caduto una settimana fa sul campo del Maccabi Tel Aviv, l’Olimpia come ricordiamo aveva perso nel turno precedente contro il Bayern Monaco. Il match è anche una rivincita: impossibile dimenticare la semifinale dello scorso anno a Colonia, quando Milano era rimasta beffata all’ultimo.

A volare in finale erano stati i blaugrana, grazie al canestro di Cory Higgins; oggi dunque l’Olimpia cerca vendetta, ma più in generale sa come questo sia un grande esame di maturità sulla strada verso la grandezza, perché quest’anno il primo posto in regular season appare davvero alla portata. Vedremo dunque cosa succederà nella diretta di Milano Barcellona; aspettando che si giochi, proviamo a fare qualche valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere dall’attesissimo big match al Mediolanum Forum.

DIRETTA MILANO BARCELLONA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Milano Barcellona in questo momento è quanto di meglio l’Eurolega possa offrire: le due squadre che comandano la classifica, hanno perso una sola volta e stanno mostrando il lato migliore di sé. Per entrambe qualche successo è stato anche sudatissimo: si pensi alla rimonta dell’Olimpia contro Villeurbanne o all’incredibile buzzer beater di Nikola Mirotic sul campo del Fenerbahçe. Chiaramente ci sta, visto che in una stagione così lunga anche qualche vittoria può arrivare in questo modo e, soprattutto, inevitabilmente arriveranno anche le sconfitte.

Che saranno ovviamente strutturali se pensiamo che intanto ci si gioca il campionato (a proposito: sia Milano che Barcellona sono imbattute nei rispettivi tornei). L’obiettivo principale per entrambe è allora quello di provare a vincere la regular season, anche se al momento è complesso stabilire se ne possa derivare un accoppiamento più o meno abbordabile ai playoff; per ora limitiamoci ad assistere a Milano Barcellona, siamo davvero pronti a vivere quello che a tutti gli effetti dovrebbe essere un grande spettacolo per l’Eurolega 2021-2022.



