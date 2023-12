DIRETTA MILANO BASKONIA/ Video streaming tv: lo scenario di mercato (Eurolega, 28 dicembre 2023)

DIRETTA MILANO BASKONIA: SCENARI DI MERCATO

Nella diretta di Milano Baskonia un protagonista che non sarà presente è Nico Mannion: fino pochi giorni fa era a roster con i baschi ma, soprattutto dall’arrivo di Dusko Ivanovic, il suo minutaggio è drasticamente diminuito e così per lui si sono aperte le porte della cessione. Mannion avrebbe preferito restare in Eurolega e c’erano contatti in corso con Villeurbanne; tuttavia la quadra non si trovava e così si è inserita di prepotenza Varese, che ha poi convinto il giocatore dopo aver trovato l’accordo con Baskonia e ha firmato quello che per la piazza prealpina è un grande colpo.

Diretta/ Milano Cremona (risultato finale 74-51): Napier+ Hall, rilancio Olimpia! (oggi 24 dicembre 2023)

Nico Mannion torna così in Serie A1; ne parliamo in relazione a Milano perché anche l’Olimpia, che deve risolvere il problema playmaker, ci aveva pensato; l’Olimpia però si era concentrata su Nick Calathes, tuttavia lo stop della trattativa tra Kevin Pangos e Valencia ha frenato il giro di point guard. Problema che Milano sembra aver risolto con il ritorno di Shabazz Napier: poche settimane fa c’era stato un battibecco via social tra lui e Ettore Messina, poi le scuse fino a che Ioannis Sfairopoulos, coach della Stella Rossa, ha fatto sapere di non aver convocato Napier per la trasferta di Tel Aviv, annunciandone l’imminente approdo a Milano. L’anno scorso il suo avvento all’Olimpia aveva cambiato il passo della squadra in Eurolega (non abbastanza in tempo però), vedremo ora… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Milano Panathinaikos (risultato finale 68-76): Nunn 17 punti (Eurolega, 22 dicembre 2023)

MILANO BASKONIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta la diretta tv di Milano Baskonia sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare: Sky Sport fornisce tutte le partite di Eurolega delle due italiane e non fa eccezione questa, che come di consueto potrà essere seguita anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordando che le partite di Eurolega di cui sopra sono anche sulla piattaforma DAZN, sempre per gli abbonati, possiamo aggiungere che sul sito ufficiale del torneo, www.euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili sul match come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

DIRETTA/ Milano Villeurbanne (risultato finale 84-61): Melli 17 punti (Eurolega 20 dicembre 2023)

ULTIMA DI ANDATA!

Milano Baskonia sarà in diretta dal Mediolanum Forum, alle ore 20:30 di giovedì 28 dicembre: è la partita con cui termina il girone di andata di basket Eurolega 2023-2024, siamo dunque alla 17^ giornata e per l’Olimpia questo è un impegno casalingo che potrebbe dare ancora più fiato alle trombe di una rimonta difficile ma non certo impossibile. Il play in è lì: distante per come a un certo punto si è messa la stagione, ma l’obiettivo aritmeticamente è ampiamente alla portata soprattutto per la reazione che Milano ha dimostrato di saper operare nelle ultime uscite di Eurolega.

Adesso si tratta di proseguire la marcia, magari con qualche aiuto dal mercato: intanto dopo parecchio tempo si è rivisto Billy Baron che può già essere un’addizione importante, a breve dovrebbe tornare Shabazz Napier e poi si vedrà. Nel frattempo siamo curiosi di scoprire cosa succederà nella diretta di Milano Baskonia; aspettandone la palla a due possiamo fare qualche rapida incursione nei temi principali che potrebbero emergere dalla serata del Mediolanum Forum, come detto molto importante per le speranze di play in dell’Olimpia.

DIRETTA MILANO BASKONIA: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo allora alla diretta di Milano Baskonia nella speranza che l’Olimpia prosegua nel suo momento positivo: una squadra, quella di Ettore Messina, che si è trovata sull’orlo del baratro ma ha vinto la partita che avrebbe potuto definitivamente affondarla, quella di campionato contro la Virtus Bologna. Da lì è come se fosse scattata una molla: Milano ha proseguito la sua corsa espugnando il Palau Blaugrana e poi ha schiantato la Villeurbanne di Gianmarco Pozzecco, dimostrando di poter fare molto meglio delle settimane precedenti in cui aveva francamente smarrito la via.

Come già detto arrivare al play in resta un traguardo decisamente alla portata: è chiaro però che adesso i margini di errore si sono drasticamente ridotti e dunque Milano dovrà essere perfetta o quasi, proseguendo la sua serie contro Baskonia che, dal ritorno di Dusko Ivanovic, ha clamorosamente cambiato passo inserendosi in zona play in e dando tutte le sensazioni di volerci restare. Una sfida storica per l’Eurolega che ha una valenza importante per l’Olimpia, tra poche ore sarà il parquet del Mediolanum Forum a dirci come andranno le cose in questa serata molto intrigante e delicata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA