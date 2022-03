Diretta Milano Bayern/ Streaming video tv: Olimpia per il terzo posto (Eurolega)

DIRETTA MILANO BAYERN: TRINCHIERI TORNA AL FORUM!

Milano Bayern, in diretta dal Mediolanum Forum alle ore 20.30 di questa sera, martedì 29 marzo, si gioca come recupero della 30^ giornata della Eurolega 2021-2022 di basket: la partita era stata rinviata una dozzina di giorni fa per un focolaio Covid nella squadra tedesca e diventa così il terzultimo atto della regular season per l’Olimpia Milano, che è in lotta con l’Olympiacos per il terzo posto – i greci hanno una vittoria in più, ma hanno anche giocato ben due partite in più. Sarà l’ultimo doppio impegno settimanale in stagione regolare, dal momento che poi Milano giocherà anche giovedì sera contro il Monaco: settimana scorsa ha avuto esiti alterni, con la sconfitta a Tel Aviv seguita da una esaltante rimonta sul campo dell’Efes Istanbul.

Il Bayern invece ha record positivo solo di un soffio, 12 vittorie e 11 sconfitte; merito a dire il vero dell’esclusione delle squadre russe, che ha aperto scenari interessanti per il milanese ed ex Olimpia Andrea Trinchieri, che può concretamente inseguire la post season, traguardo che per i bavaresi diventerebbe molto più concreto in caso di successo al Mediolanum Forum. Punti dunque molto pesanti in palio per i rispettivi obiettivi, l’attesa si fa sempre più alta verso la diretta di Milano Bayern.

DIRETTA MILANO BAYERN STREAMING VIDEO TV: COME VEDRE LA PARTITA DI EUROLEGA

La diretta tv di Milano Bayern sarà affidata a Sky Sport Uno, canale che trovate al numero 201 del decoder satellitare: come sempre le partite dell’Olimpia in Eurolega sono fornite da questa emittente, chiaramente si tratterà di un appuntamento riservato agli abbonati che avranno anche la possibilità di attivare il servizio di diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale della competizione, www.euroleague.net, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore del match aggiornato in tempo reale.

DIRETTA MILANO BAYERN: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Milano Bayern si avvicina; dobbiamo ricordare che nella partita di andata erano stati i tedeschi a vincere in Baviera, ma soprattutto dobbiamo sottolineare come questa sfida abbia rappresentato il playoff di Eurolega lo scorso anno. L’Olimpia era riuscita ad avere la meglio volando alla Final Four dopo un’attesa di 29 anni, ma aveva visto le streghe: pronti via, in gara-1 al Mediolanum Forum era servita una magia di Zach LeDay con pochi centesimi sul cronometro per rovesciare quella che era già stata derubricata a sconfitta, e poi il Bayern è stato capace di portare Milano a gara-5 avendo la palla per vincere in trasferta il match decisivo.

Una serie di grande equilibrio, che ancora una volta ha mostrato le straordinarie capacità di Trinchieri ma anche il carattere di Ettore Messina e la maggiore qualità di un’Olimpia finalmente consapevole dei propri mezzi; se Milano ha poi confermato la bontà del progetto in questa stagione, arrivando subito a occupare la Top 3 della classifica di Eurolega, il Bayern Monaco ha avuto problemi maggiori e infatti la graduatoria e il record positivo solo grazie all’esclusione delle squadre russe lo dimostrano. Come detto però anche i tedeschi, vista la nuova situazione creatasi per sciagurate cause di forza maggiore, possono tornare ai playoff e allora stiamo attenti a quello che potrebbe succedere in post season…











